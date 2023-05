Heftige Explosion und Brand in der Innenstadt von Mailand

Von Euronews

Laut italienischen Medien ging der Brand von einem Lieferwagen aus, der Sauerstoffflaschen transportierte. Bislang gibt es mindestens vier Verletzte.

Im Zentrum von Mailand brennt es nach der Explosion eines auf der Straße geparkten Transporters.

Das Feuer weitere Autos erfasst und greift auf die angrenzenden Gebäude über. Nach den ersten Informationen von Feuerwehrleuten und Carabinieri könnte die Ursache ein technisches Problem mit dem Lieferwagen gewesen sein.

Laut dem Corriere della Sera ging der Brand von einem Lieferwagen aus, der Sauerstoffflaschen transportierte. Einige Passanten sahen angeblich, wie eine der Flaschen Feuer fing, bevor es zu der heftigen Explosion kam.

Die ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Zentrum von Mailand, in der Via Pier Lombardo, im Stadtteil Porta Romana. Bislang gibt es mindestens vier Verletzte. Unter ihnen ist auch der Fahrer des Lasters. Er konnte sich Berichten zufolge aus dem Wagen retten und verletzte sich dabei leicht an Hand und Bein.

Mehrere Autos, eine Apotheke und ein nahe gelegenes Gebäude wurden beschädigt. Das Gebiet wurde abgesperrt und ein nahe gelegener Kindergarten wurde evakuiert.