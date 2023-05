Zum ersten Mal seit 11 Jahren: Syrien anwesend bei Vorbereitung für Gipfel der Arabischen Liga

Teilnehmer an der Vorbereitungsrunde für das Gipfeltreffen der Arabischen Liga am 19. Mai in Dschidda, Saudi-Arabien

Teilnehmer an der Vorbereitungsrunde für das Gipfeltreffen der Arabischen Liga am 19. Mai in Dschidda, Saudi-Arabien - Copyright Haled el-Fiki/MTI/MTI

Von Euronews mit AFP, dpa

Vor elf Jahren wurde Syrien aus der Arabischen Liga herausgeworfen, nun ist das Land wieder in die panarabische Organisation zurückgekehrt. Am Montag waren syrische Regierungsvertreter bei Vorbereitungsgesprächen für das Gipfeltreffen am 19. Mai dabei.

Eine Delegation des syrischen Regimes hat an diesem Montag in Dschiddah an einem Vorbereitungstreffen für den Gipfel der arabischen Liga am 19. Mai teilgenommen. Bilder des offiziellen saudi-arabischen Nachrichtensenders Al-Echbariyya zeigten die syrische Delegation im Saal, angeführt vom syrischen Wirtschaftsminister Mohammed Samer Al-Khalil. Es ist das erste Mal seit dem 16. November 2011, dass syrische Regierungsvertreter an einem Treffen der panarabischen Organisation teilnehmen. Damaskus war vor elf Jahren aus der regionalen Organisation ausgeschlossen und diplomatisch weitgehend isoliert worden. Damals hatte Syriens Regierung Proteste im Land gewaltsam niedergeschlagen. Aus den Protesten entwickelte sich in Syrien ein bis heute andauernden Bürgerkrieg mit mehr als 350 000 Todesopfern und 14 Millionen Flüchtlingen. Der Assad-Regierung wurde dabei der Einsatz von Giftgas, Fassbomben und Folter gegen die eigene Bevölkerung vorgeworfen. Am 7. Mai beschlossen die arabischen Außenminister, Syrien wieder in die Arabische Liga aufzunehmen. Syriens Machthaber Al-Assad wurde offiziell zum Gipfeltreffen eingeladen, das in der saudi-arabischen Küstenstadt Dschidda stattfindet.