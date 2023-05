Von Euronews mit dpa

Im San-Siro-Stadion von Mailand kommt es zum Derby-Showdown um den Einzug ins Champions-League-Finale. Inter ist der große Favorit - doch Milan hat sich noch nicht aufgegeben.

Wer zieht ins Champions League-Finale ein? Im heutigen Halbfinal-Rückspiel kommt es zum erneuten Mailänder Stadtduell. Inter Mailand empfängt den Rivalen AC Milan.

Und die Mannschaft von Simone Inzaghi geht, nach dem 2:0 im Hinspiel vor einer Woche, als klarer Favorit ins "Derby della Madonnina"- entsprechend selbstbewusst gibt sich der Trainer.

"Wir wissen, dass das Spiel eines der wichtigsten Spiele in der Geschichte von Inter ist. Wir wissen, wie wichtig das Spiel ist und was es für uns, für den Verein und auch für die Fans bedeuten wird", so Inzaghi. "Wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten müssen. Wir wissen, dass wir einen verdienten Vorteil haben."

Insgesamt ist es das 237. Mailand-Derby - bislang feierte Inter 88 Siege, Milan 79. Die restlichen 69 Partien endeten mit einem Remis. Zuletzt war Inter obenauf, die vergangenen drei Stadtduelle gingen alle an die Nerazzurri.

Weil es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt, ist die Ausgangslage klar: Bei einem Sieg, Unentschieden oder sogar einer Niederlage mit nur einem Tor Differenz steht Inter im Champions-League-Endspiel am 10. Juni in Istanbul. Gelingt Milan die Sensation und ein Erfolg mit mehr als zwei Toren Unterschied, dann löst der AC das Finalticket. Bei einem Milan-Sieg mit zwei Toren Differenz geht es in die Verlängerung und möglicherweise ins Elfmeterschießen.