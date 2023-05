Von Euronews mit dpa

Real Madrid und Manchester City haben im Halbfinal-Hinspiel der Champions League Remis gespielt. Manchester geht nun leicht favorisiert in das Rückspiel.

In der Fußball-Champions-League der Herren haben sich Titelverteidiger Real Madrid und Manchester City im ersten Halbfinal-Hinspiel 1:1 getrennt. Vinícius Júnior traf in der ersten Halbzeit für Real. In der zweiten Hälfte erzielte Kevin De Bruyne den Ausgleich für Manchester. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 17. Mai.

Im zweiten Hinspiel treffen im Stadtduell AC Mailand und Inter Mailand aufeinander. Das Champions-League-Finale findet am 10. Juni in Istanbul statt.