LIVE BLOG: Erdogan führt bei historischen Präsidentschaftswahlen

Von Euronews

Bei den türkischen Präsidentschaftswahlen sind die Wahllokale geschlossen. Verfolgen Sie in unserem Live Blog, wer der nächste Präsident der Türkei sein wird.

Erdogan oder Kilicdaroglu? Verfolgen Sie weiter unten in unserem Live Blog, wer der nächste Präsident der Türkei sein wird.

Das Ergebnis der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in der Türkei wird nicht nur von Türken mit Spannung erwartet. Die Bevölkerung ist gespalten in Anhänger und Gegner des Amtsinhabers Erdogan. An mehreren Urnen kam es am Wahltag zu Gewalt.

Präsident Recep Tayyip Erdogan, der das Land seit 20 Jahren zunehmend autoritär regiert, tritt gegen seinen säkularen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu an.

In der ersten Runde hatte Erdogan nur knapp einem Sieg verfehlt. Kilicdaroglu lag nur fünf Prozentpunkte hinter ihm.