Die Lage an der Front: Wie steht es um die Großoffensive der Ukraine?

Es wird wohl Tage, Wochen oder gar Monate dauern, bevor klar wird, wie erfolgreich die Gegenoffensive der Ukraine gegen Russland ist, meint das ISW.

Russland und die Ukraine signalisieren den Beginn der ukrainischen Gegenoffensive, erklärt das "Institute for the Study of war" (ISW). Die Denkfabrik will die Erfolge nicht beurteilen, stellt aber fest, dass die Kampfaktivitäten an mehreren Frontabschnitten zugenommen haben.

Über die Bedeutung der Gegenoffensive spekulieren, will ISW nicht.

Vermehrte Kämpfe auch an zuvor ruhigen Frontabschnitten

Acuh das britische Verteidigungsministerium hat in den vergangenen 48 Stunden vermehrte Kämpfe registriert, auch in Frontabschnitten, die seit Monaten ruhig waren.

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar sagte, die Offensive finde "in mehreren Richtungen" statt. Offenbar will die Ukraine von Russland besetzte Gebiete zurückerobern.

Im Osten rückten die ukrainischen Streitkräfte nördlich und südwestlich von Bachmut vor.

Neben der Vize-Verteidigungsministerin berichtete der Sprecher der ukrainischen Ostgruppe der Streitkräfte, Ober Cherevaty vom Vorrücken der ukrainischen Truppen bei Bachmut.

Die ukrainischen Streitkräfte setzten ihre Bodenangriffe im Westen von Donezk und im Osten der Region Saporischschja fort und erzielten weitere begrenzte taktische Erfolge.

Das ISW sagt: Geolokalisiertes Bildmaterial zeigt, dass die ukrainischen Streitkräfte wahrscheinlich südwestlich von Velyka Novosilka und bis zu 1,5 km nordwestlich von Storozheve vorgedrungen sind.

Die Denkfabrik schätzt, dass eine erfolgreiche Gegenoffensive Tage, Wochen oder sogar Monate dauern kann, bevor ihr Ergebnis völlig klar ist. In dieser Zeit könnten russische Quellen Falschmeldungen verbreiten.