This is it: Elton John sagt der Bühne goodbye

Blue eyes, Goodbye yellow brick road, Candle in the wind, That's why they call it the blues, Rocket man, Your song, Sorry seems to be the hardest word...

Es war ein Abschied von der Bühne – für immer. Wirklich? Elton John spielte am Samstagabend in Stockholm das letzte Konzert seiner Abschiedstournee „Farewell, Yellow Brick Road“. Elton John, 1947 als Reginald Kenneth Dwight geboren, zweifacher Oscar-Gewinner und mit stolzen 300 Millionen verkauften Tonträgern eine Legende der Musikgeschichte, sagte der Bühne „Good-bye“. Der 76-Jährige hat in seiner 52-jährigen Karriere fünf Grammys gewonnen und weltweit fast 4.600 Auftritte absolviert. Was für eine Karriere! Wir verneigen uns in musikalischer Demut vor Sir Elton John!