Russland hat keines seiner Kriegsziele erreicht (ISW)

Das Institute of the Study of War schreibt, Russland hatte ursprünglich in drei Tagen Kiew einnehmen wollen.

Am vergangenen Wochenende war es 500 Tage her, dass Russland einen Eroberungskrieg gegen die Ukraine begann. Das ISW sagt, das russische Militär hatte vor, Kiew innerhalb von drei Tagen einzunehmen, konnte jedoch dieses Ziel nicht erreichen. Das britische Verteidigungsministerium schreibt in seinem Geheimdienstbericht: Nach einer Pause im Juni 2023 war Bachmut in den letzten sieben Tagen erneut Schauplatz intensiver Kämpfe. Die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine sagte, die Streitkräfte des Landes hätten einen eindeutigen Vormarsch südlich von Bachmut verzeichnet. Das britische Verteidigungsministerium gibt an, dass die ukrainischen Streitkräfte sowohl im Norden als auch im Süden der von Russland gehaltenen Stadt Fortschritte erzielt haben, und dass die Russen höchstwahrscheinlich mit schlechter Moral zu kämpfen haben und auch keine Kraft mehr haben, anzugreifen. Die russische Führung hält es mit ziemlicher Sicherheit für politisch inakzeptabel, Bachmut aufzugeben. Es ist einer der wenigen russischen Gewinne in den letzten zwölf Monaten und hat symbolische Bedeutung. Allerdings gibt es wohl nur wenige Reserven, die bereitgestellt werden können. Das ISW sagt: Die ukrainischen Streitkräfte führen Gegenoffensiven entlang des größten Teils der Frontlinie durch, während die russischen Streitkräfte sich fast ausschließlich darauf konzentrieren, die ukrainischen Gebiete, die sie noch besetzen, zu behalten. Mit westlicher Hilfe hat die Ukraine ihre Unabhängigkeit gesichert, steht jedoch vor der entscheidenden Aufgabe, das strategisch wichtige Gebiet zu befreien, das noch immer unter russischer Kontrolle steht.