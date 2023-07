Spanien vor der Wahl: "Weniger ich, mehr wir"

Von Euronews

Der PP-Chef will regieren und verspricht mehr Miteinander.

Pedro Sánchez gab bei seiner Abschlusskundgebung im Wahlkampf alles. Vor einer begeisterten Menge erinnerte der spanische Ministerpräsident an die Erfolge seiner Regierung in einer von der Pandemie geprägten Legislaturperiode und blickte zurück ... auf den Zustand des Landes vor seiner Machtübernahme.

Pedro Sánchez, Ministerpräsident Spaniens: "Es gab eine Regierung mit einer Partei, die wegen irregulärer Finanzierung verurteilt wurde und die den guten Namen der staatlichen Sicherheitskräfte und -organe nutzte, um parapolizeiliche Strukturen zu schaffen, polizeiliche Ermittlungen zu behindern und ihre politischen Gegner zu verfolgen."

Damit meint er eine von der PP geführte Regierung, die den Umfragen zufolge gute Chancen hat, wieder an die Macht zu kommen. Ihr Anführer, Alberto Núñez Feijóo, wurde von Tausenden von Anhängern in La Coruña gefeiert. Er regierte dreizehn Jahre lang in Galicien und sie kennen ihn gut.

Alberto Nuñez Feijoo, PP-Chef: "Sie wissen, was Sie von mir erwarten können. Weniger Spannung und mehr Mäßigung. Weniger Persönlichkeit und mehr Allgemeininteresse. Weniger Spaltung und mehr Einheit. Und weniger ich, ich, ich, ich und mehr wir, wir, uns. Alle."

Die rechtsextreme VOX-Partei wählte für den Abschluss ihres Wahlkampfs die symbolträchtige Plaza de Colón im Zentrum von Madrid. Obwohl sie am Ende des Wahlkampfs an Schwung verloren hat, strebt sie immer noch eine Regierungskoalition mit der PP an. Es wäre das erste Mal seit dem Tod Francos, dass die Ultrarechte in Spanien an die Macht käme.

Eine Möglichkeit, die der spanischen Linken im Allgemeinen und der radikalen Linken im Besonderen Angst macht, die unter der Führung von Yolanda Díaz ihre internen Kämpfe beiseite gelassen hat, um sich zu vereinen und die Stimmen zu maximieren. Spanien hat an diesem Samstag viel zu bedenken, bevor es am Sonntag zur Wahl geht.