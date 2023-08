Deutschland ist nach einem bemühten, aber schwerfälligen Spiel gegen Südkorea in der WM-Vorrunde ausgeschieden. Marokko gewinnt überraschend gegen Kolumbien und steht im Achtelfinale.

Deutschland ist nach dem 1:1 gegen Südkorea bei der WM in Australien und Südkorea ausgeschieden. Doch nach dem Sieg Marokkos gegen Kolumbien kommt auch Südkorea nicht ins Achtelfinale. Marokko ist weiter.

Die Südkoreanerinnen spielten von Anfang an überraschend angriffslustig. Cho Sohyun schoss in Brisbane im letzten Spiel Deutschlands der Gruppe H das erste Tor. Den Anschlusstreffer in der 42. Minute zum 1:1-Ausgleich erzielte Kapitänin Alexandra Popp per Kopfball.

In der 73. Minute vergab die 32-Jährige - der Star der DFB-Elf - eine Torchance.

Ein Tor von Popp in der zweiten Halbzeit wurde erst gezählt, dann aber wegen Abseits von der Schiedsrichterin wieder zurückgenommen. Zuvor war Alexandra Popp mit Kim Hye-ri zusammengestoßen und hatte sich den Nacken gestaucht.

Insgesamt spielte die deutsche Mannschaft enttäuschend. "Die Mängelliste ist lang" - hieß es im ZDF-Kommentar von Claudia Neumann.

Marokko gewinnt gegen Kolumbien

Gleichzeitig spielte Marokko gegen Kolumbien. Anissa Lahmari schoss in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das erste Tor des Spiels.

Zu diesem Zeitpunkt bedeutete das, dass Deutschland auf jeden Fall gewinnen musste, um nicht nach der Gruppenphase bzw. vor den Achtelfinals auszuscheiden.

Nancy Faeser drückt Daumen

Die deutsche Innen- und Sportministerin Nancy Faeser hatte der deutschen Mannschaft auf Twitter alles Gute gewünscht. Sie schrieb: "Ihr schafft das heute, DFB-Frauen. Ich drück fest die Daumen."

Viele in Deutschland fieberten mit bei der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft. Auch die Einschaltquoten im Fernsehen konnten sich sehen lassen.