Russische Wracks und eine flammende Rede: Ukraine feiert ihre Unabhängigkeit

Von Euronews mit AP, dpa

Am 32. Unabhängigkeitstag der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Landsleute darauf eingeschworen, den russischen Angriff gemeinsam abzuwehren.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am 32. Unabhängigkeitstag der Ukraine an die Einheit der Ukrainer im Kampf gegen den russischen Aggressor appelliert.

Bei der zentralen Zeremonie auf dem Sophienplatz in der Innenstadt von Kiew zeichnete Selenskyj Soldatinnen, Soldaten und deren Angehörige aus.

Neben den Soldatinnen und Soldaten dankte Selenskyj vor allem Rüstungsarbeitern, Elektrikern, Journalisten, Minenräumern, Lehrern, Medizinern und Sportlern für ihren Einsatz und erinnerte an die gebrachten Opfer.

In seiner Rede sagte der Präsident vor Ort: "Wir werden nicht zulassen, dass die ukrainische Unabhängigkeit den Ukrainern aus den Händen gleitet. Dieses Gefühl eint uns alle. Wir erinnern uns an das, was das ukrainische Volk durchgemacht hat. Wir sehen die Bedrohungen. Wir kämpfen gegen den Feind. Und wir wissen, was wir tun können. Wir wissen, wie wir gewinnen können! Und wir werden siegen!"

Wie im vergangenen Jahr wurde anlässlich des Unabhängigkeitstages eine Ausstellung zerstörter russischer Waffen, Panzer und anderer Fahrzeuge auf einer zentralen Straße in Kiew organisiert.

Auf dem Maidan fand eine patriotische Gedenkfeier zu Ehren derjenigen statt, die ihr Leben im Kampf gegen das russische Militär verloren haben.

Briefmarke "Mutter Ukraine"

Anlässlich des Feiertags wurde auch eine neue Briefmarke aufgelegt. Sie trägt den Namen "Mutter Ukraine" und die erste Auflage liegt bei 600 000 Stück. Die Marken gibt es online und in den Postfilialen.