Kämpfe in Robotyne, Region Saporischschja bringen ukrainische Truppen möglicherweise näher an die zweite Linie der russischen Verteidigung.

Der ukrainische Vorstoß im Gebiet Robotine in der Region Saporischschja bringt die ukrainischen Streitkräfte näher daran, Maßnahmen gegen zweite Verteidigungslinien zu ergreifen, die möglicherweise relativ schwächer sind als die vorderste russische Verteidigungslinie.

Das ISW sagt: Russische Kräfte, die in der weiteren westlichen Operationsrichtung in der Region Saporischschja im Einsatz sind, verteidigen sichohne große Veränderung gegen ukrainische Gegenoffensiven. Offenbar gibt es in diesem Gebiet keine ungebundenen regulären Einheiten. Dies deutet darauf hin, dass die zweiten Verteidigungslinien Russlands möglicherweise deutlich weniger stark verteidigt werden.

Ukrainische Offensivoperationen in anderen Sektoren der Front bleiben wichtig, da sie russische Einheiten festsetzen und weitere Verstärkungen von der Seite verhindern können.

Ukrainische Offensivoperationen südlich von Welika Nowosilka, die parallel zu den Operationen in Richtung Melitopol verlaufen, stellen die russischen Verteidiger vor die Notwendigkeit, sich für eine Achse zu entscheiden, die verstärkt werden soll.

Die ukrainischen Offensivoperationen rund um Bakhmut haben Elemente mehrerer russischer Luftlande-Divisionen und einzelner Brigaden in diesem Gebiet festgesetzt, wie das ISW bereits festgestellt hat, so dass diese wahrscheinlich nicht zur Verstärkung des russischen Widerstands im Süden zur Verfügung stehen.

Das ISW hält fest: Eine vernünftige Kampagnenplanung erfordert ein Gleichgewicht zwischen der Gewichtung einer entscheidenden Hauptoperation und der Vermeidung, dass der Feind alle Reserven darauf konzentriert, einen einzigen offensichtlichen Vorstoß zu stoppen.