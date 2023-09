Von Euronews

Das Sturmtief "Daniel" ist abgezogen - jetzt treten die gewaltigen Schäden in Mittelgriechenland erst zu Tage. Immer noch werden Menschen unter extremen Schwierigkeiten gerettet, die Zahl der Todesopfer steigt.

In den überfluteten Gebieten in Mittelgriechenland sind am Freitag Hunderte Menschen aus Dörfern gerettet worden.

Sie waren wegen der Wassermassen tagelang von der Umgebung abgeschnitten. Vor allem viele ältere und kranke Menschen, wurden mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht.

Feuerwehrmann Grigoris Mitrakos erklärte, dass die Menschen schon am Nachmittag aufbrechen sollen, was sie nicht getan hätten. "Sie haben nicht mit so viel Wasser gerechnet, sie saßen in der Falle". Man werde jedoch unsere Bemühungen fortsetzen, die Menschen aus ihren Häusern zu holen.

Laut Medienberichten sind in den vergangenen Tagen insgesamt mehr als 2000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Zahl der Toten stieg mittlerweile auf sieben. Viele Menschen werden noch vermisst.