Von Euronews

Ärzte in Mexiko-Stadt haben mehrere Labortests an den berühmtesten angeblichen Außerirdischen des Landes durchgeführt, während draußen die Kontroverse eskaliert.

Sind wir allein im Weltall? Das ist die Frage, die der Journalist und selbsternannte "Ufologe" Jaime Maussan zu beantworten versucht.

WERBUNG

Letzte Woche präsentierte Maussan dem mexikanischen Kongress zwei mumifizierte Leichen, von denen er behauptet, dass es sich um die Körper außerirdischer Wesen handelt.

Die beiden kleinen, kalkhaltigen Mumien mit verlängerten Köpfen und nur drei Fingern an jeder Hand verblüfften nicht nur die Parlamentarier, sondern auch viele Menschen, die das Drama im Fernsehen und im Internet verfolgten.

Seitdem haben Kritiker immer wieder betont, dass die Leichen von Wissenschaftlern und Experten wiederholt als Fälschungen enttarnt worden sind.

Am vergangenen Montag führten Ärzte in Mexiko-Stadt mehrere Laboruntersuchungen an den mumifizierten Leichen durch.

Nach Angaben von Jose de Jesus Zalce Benitez, Direktor des Wissenschaftlichen Instituts für Gesundheit der mexikanischen Marine, dienten die drei Untersuchungen dazu, die Skelettstruktur der Leichen zu überprüfen.

Die Untersuchungen haben demnach bewiesen, dass die Leichen zu einem einzigen Skelett gehören und nicht zusammengesetzt wurden.

"Es gibt keine Beweise für eine Zusammenstellung oder Manipulation der Schädel", fügte Zalce hinzu.

Allerdings hatte die peruanische Generalstaatsanwaltschaft zusammen mit dem Institut für Rechtsmedizin und forensische Wissenschaften bereits Jahre zuvor, als die Leichen gefunden wurden, eine Untersuchung eingeleitet.

Die Untersuchung ergab, dass die Figuren "kürzlich hergestellt" wurden.

"Es handelt sich um Kreationen aus Tier- und Menschenknochen, die mit synthetischem Klebstoff zusammengefügt wurden. Diese wiederum wurden mit einer Mischung aus Pflanzenfasern und synthetischem Klebstoff überzogen, um eine Art Haut zu simulieren", heißt es in dem Bericht weiter.

In der vergangenen Woche wurde viel spekuliert, da immer mehr Informationen ans Licht kamen, aber die Frage ist: Was ist bisher über die angeblichen UFOs bekannt?

WERBUNG

Experten aus Mexiko, den USA, Japan und Brasilien kamen am 12. September 2023 im mexikanischen Kongress zusammen, um ihre Erkenntnisse über die Existenz von UFOs zu teilen. Marco Ugarte/Copyright 2018 The AP. All rights reserved

Während der Plenarsitzung des Kongresses erklärte Maussan unter Eid, dass es sich um nicht-menschliche Wesen handelt.

Er sagte, sie seien in einer abgelegenen Gegend Perus vergraben gewesen und etwa eintausend Jahre alt, wie Tests zur Kohlenstoffdatierung ergeben haben, die angeblich von Forschern der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM) durchgeführt wurden.

Diese Behauptungen wurden jedoch von der Universität relativiert.

Das Institut für Physik der Universität bestritt, dass ihre Untersuchungen zum Nachweis der Zugehörigkeit der beiden Körper zu Außerirdischen herangezogen werden könnten.

Mit Hilfe der Kohlenstoff-14-Analyse konnten sie nachweisen, dass die Leichen 1 000 Jahre lang in Kieselgur vergraben waren, einer Algenart, die kein Wachstum von Bakterien oder Pilzen zulässt und so ihre Konservierung ermöglicht.

WERBUNG

In einer Erklärung teilte die Einrichtung mit, dass "sie nur dazu dienen, das Alter der von jedem Benutzer mitgebrachten Probe zu bestimmen, und wir in keinem Fall Rückschlüsse auf die Herkunft dieser Proben ziehen".

Auf der Tagung des Kongresses lud Maussan Militärs, Fluglotsen und Astronomen ein, die seine Theorie unterstützen sollten.

Je länger die Theorie der angeblichen Außeriridischen anhält, desto mehr Anhänger und Gegner hat Maussan. In der Zwischenzeit wartet die Welt darauf, ob die Körper ein Beweis dafür sind, dass es intelligentes Leben jenseits der Erde gibt.