Tote bei Unwettern in der Schweiz und in Italien - und es regnet weiter

Von euronews

Mindestens vier Tote nach Unwettern in der Schweiz und Norditalien. Und ein Ende des Regens ist nicht in Sicht.

WERBUNG

Bei Unwettern in der Schweiz und in Norditalien sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Schwere Stürme und Starkregen hatten zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt.

Die Leichen von drei Menschen wurden nach einem Erdrutsch im italienischsprachigen Schweizer Kanton Tessin auf der Südseite der Alpen geborgen.

Nach heftigen Regenfällen, die das ganze Wochenende über Teile des Landes heimsuchten, wurden Menschen evakuiert, Brücken stürzten ein.

Weiter nördlich ist die Rhône in mehreren Gebieten des Wallis über die Ufer getreten und hat eine Autobahn und eine Bahnlinie überflutet.

Überschwemmungen, Unwetter und Erdrutsche trafen auch Regionen in Italien. Die Feuerwehren rückten zu zahlreichen Rettungseinsätzen aus. Dutzende Menschen mussten in der nördlichen Region Piemont evakuiert werden.

In der Nähe von Montanaro wurden zwei Erwachsene und ein drei Monate altes Mädchen gerettet, nachdem sie in den steigenden Fluten in ihrem Auto festsaßen. Mehrere Dörfer im Aostatal waren aufgrund von überlaufenden Bächen, Stürmen und Erdrutschen von der Außenwelt abgeschnitten.