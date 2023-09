Griechenland: Erneut Überschwemmungen in Volos

Von euronews

Nur drei Wochen nach Sturm Daniel meldet die griechische Stadt Volos am Pagasitischen Golf erneut Land unter. Das Tief Elias führte ergiebige Niederschläge mit sich, die Überschwemmungen auslösten. 4000 Menschen in insgesamt zwölf Ortschaften mussten in Sicherheit gebracht werden.

„Ich wohne seit 28 Jahren hier und halte es nicht mehr aus. Ich kann nichts tun, es ist schon zweimal passiert. Wir haben die Nase voll. Wir werfen die Möbel weg, es ist nichts mehr da", so ein Bewohner von Volos.

„Es ist wieder das Gleiche, nur schlimmer. Sie haben Rampen gebaut, damit die Geräte kommen können - und das auf einem Fluss, der seit 3-4 Jahren nicht mehr gereinigt wurde. Deshalb brachen die Dämme und der Fluss trat über die Ufer. Dieser Fluss ist der größte Sturzbach in Volos", sagt ein anderer Mann.

Die Regierung will zwei Milliarden Euro aufbringen, um die Schäden zu beseitigen und den Wiederaufbau zu leisten - denn nicht nur die Überschwemmungen, sondern zuvor in den Sommermonaten auch heftige Waldbrände haben dem Land erheblich zugesetzt.