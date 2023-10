Die lange erwarteten EU-Vorschläge zum Tierschutz sind ohne offizielle Erklärung gescheitert. In einigen Berichten wird vermutet, dass wirtschaftliche Ziele im Spiel sind.

Eine Reihe von mit Spannung erwarteten EU-Tierschutzvorschlägen ist überfällig, und es sieht so aus, als ob die Europäische Kommission ihre Zusagen für die lange versprochenen Gesetzesreformen nicht einhalten wird.

Brüssel scheint die Angelegenheit diskret hinter verschlossenen Türen zu behandeln, nachdem durchgesickert war, dass die Vorschläge gestrichen werden könnten, um die hohen Lebensmittelpreise und die Inflation auf dem Kontinent zu bekämpfen.

Tierschutzorganisationen haben den politischen Entscheidungsträgern eine Kehrtwende vorgeworfen und scheinen nicht zu verstehen, was vor sich geht, nachdem sich die Kommission vor Jahren zur Beendigung des Käfigzeitalters" verpflichtet hatte.

Die Initiative End the Cage Age war eine Bürgerinitiative, die im Jahr 2020 von fast 1,4 Millionen Menschen unterzeichnet wurde.

Sie veranlasste die Kommission , sich zu verpflichten, Rechtsvorschriften vorzuschlagen, um die Verwendung von Käfigsystemen für Tiere wie Hühner, Kaninchen und Enten bis Ende 2023 schrittweise abzuschaffen.

Der Rechtsrahmen sollte auch ein Ende der Schlachtung von Eintagsküken, des Verkaufs und der Produktion von Pelzen sowie eine Verkürzung der Transportwege für lebende Tiere vorsehen.

Das ohrenbetäubende Schweigen der Europäischen Kommission

Je näher die Stunde der Wahrheit rückte, desto mehr Zweifel wurden in den Nachrichten über das Schicksal der Gesetzgebung geäußert.

Das Thema fehlte auch in der Rede der Präsidentin der Europäischen Kommission , Ursula von der Leyen, zur Lage der Union, die als Gelegenheit für die Präsidentin gesehen wurde, ein Resümee darüber zu ziehen, was ihre Regierung vor den Europawahlen im nächsten Jahr noch zu tun hat.

Dies ist den Tierschutz-NGOs nicht entgangen.

Euronews wandte sich an die Europäische Kommission, erhielt aber bis zur Veröffentlichung dieses Artikels keine Antwort.

Bei einer Anhörung im Europäischen Parlament am Dienstag sorgte der Vizepräsident der Europäischen Kommission , Maroš Šefčovič, der für die Aufsicht über den Europäischen Green Deal nominiert wurde, für Aufsehen, als er sich nicht auf eine Frist für die fraglichen Tierschutzvorschläge festlegen konnte.

Der Vizepräsident wiederholte jedoch immer wieder, dass die Tierschutzvorschläge in den kommenden Monaten Priorität haben werden.

Am darauffolgenden Tag, dem Welttierschutztag, teilte Vizepräsident Šefčovič den Abgeordneten des Europäischen Parlaments schriftlich mit, dass die Europäische Kommission ihren Vorschlag zum Schutz von Tieren während des Transports im Dezember 2023 vorlegen wird.

Er legte sich jedoch nicht auf eine Frist für die übrigen Tierschutzthemen fest und wies darauf hin, dass die Kommission weiter an den verbleibenden Vorschlägen arbeiten werde.

Tierschutzorganisationen, darunter VIER PFOTEN International und Compassion in World Farming, reagierten sofort und erklärten, die Europäische Kommission halte nicht, was sie versprochen habe.

Compassion in World Farming sagte, dass die Kommission der Demokratie eine Ohrfeige verpasst und signalisiert GAME OVER für die "EU-Tierschutzrevolution".

"Die Kehrtwende der Kommission in Bezug auf die viel gepriesene Tierschutzreform ist eine Niederlage für die Demokratie und das europäische Projekt", sagte Olga Kikou, European Affairs Manager bei Compassion in World Farming.

Könnte die Inflation der Grund für die Abkehr vom Tierschutz sein?

Die Europäische Kommission hat noch keine eindeutigen Gründe für die Aufgabe der Vorschläge genannt, aber Medienberichten zufolge wird befürchtet, dass die Änderungen zum Tierschutz die Lebensmittelinflation weiter anheizen könnten.

Die Financial Times (FT) berichtete über den Entwurf einer Folgenabschätzung der Kommission, aus der hervorgeht, dass die Kosten der Landwirte um durchschnittlich 15 % steigen könnten, was zu höheren Verbraucherpreisen und einem Anstieg der Importe führen könnte.

Die Verbesserung der Unterbringung von Masthühnern könnte dem Bewertungsentwurf zufolge den Preis für ein Ei um einen Cent erhöhen.

In ihrem Bericht bat die FT die EU-Landwirtevereinigung Copa-Cogeca um ihre Meinung zu den Vorschlägen, die sich für viele der vorgeschlagenen Änderungen aussprach, solange sie mit finanzieller Unterstützung einhergingen und importiertes Fleisch die gleichen Standards aufweise wie das in Europa erzeugte.

Trotz dieser Befürchtungen ist die Inflation bei Lebensmitteln nach Angaben von Eurostat, dem statistischen Amt der EU, in den letzten Monaten zurückgegangen, obwohl sie immer noch hoch ist.

Darüber hinaus würde es Jahre dauern, bis die Vorschläge in den Gesetzesbüchern stehen und in die Praxis umgesetzt werden, was die aktuelle Lebensmittelinflation zu einem noch weniger bedeutenden Faktor macht.

Der Direktor für Europapolitik von VIER PFOTEN, Joe Moran, erklärte gegenüber Euronews, dass die Vorschläge solange Vorschläge bleiben, bis sie angenommen werden.

"Wir rechnen mit 2028, 2027, dann müsste es eine Umsetzungsperiode geben, bevor sie tatsächlich gelten", sagte er.

Die Übergangsfristen für solche Maßnahmen dauern oft 10 bis 15 Jahre.

"Jetzt etwas nicht zu tun, weil die Kosten über 20 Jahre verteilt werden könnten, wäre meiner Meinung nach so, als würde jemand in 10 Jahren seinen Sommerurlaub stornieren, weil er im Internet nachgeschaut hat, dass es an seinem Reiseziel heute regnet", sagte Moran. Das macht buchstäblich überhaupt keinen Sinn. Es ist verrückt."

Der Direktor äußerte den Verdacht, dass es bei der Abschaffung der Pläne "nur um die Optik" gehe, da sich die Europäische Kommission bemühe, das neue Handelsabkommen zwischen der EU und Mercosur, an dem Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay beteiligt sind, noch in diesem Jahr abzuschließen.

Die Auswirkungen der geplanten Tierschutzvorschläge auf die internationalen Handelsbeziehungen

Im April 2023 zeigte eine durchgesickerte Folgenabschätzung, dass die am stärksten von den höheren Standards betroffenen Handelspartner Brasilien und Thailand im Falle von Geflügelfleisch und Brasilien, Argentinien und Uruguay im Falle von Rindfleisch sein dürften.

Moran sagte, dass es nach Ansicht der Europäischen Kommission "unglaublich gefährlich" wäre, wenn das Gesetzespaket im Laufe der Gespräche ans Licht käme, da es eine Einigung gefährden könnte, wenn südamerikanische Importe die gleichen hohen Standards erfüllen müssten.

"Sie sehen dies als eine Art Strohhalm, der das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen bringen könnte", sagte er.

Moran fügte hinzu, dass seines Wissens die ursprünglich geplanten Vorschläge bereit seien, in die Phase der dienststellenübergreifenden Konsultation einzutreten, um dann innerhalb weniger Wochen veröffentlicht zu werden. Er sagte, er könne nicht verstehen, warum sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.

"Ein Vorschlag ist nur ein Vorschlag. [...] Wir bitten sie einfach darum, diese Texte vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments und den Mitgliedstaaten zu veröffentlichen", sagte Moran. "Sie können dann geändert werden. Sie können geändert werden. Aber zumindest sollten Diskussionen wie diese in einer Demokratie bei Tageslicht stattfinden. Ich glaube nicht, dass sie hinter verschlossenen Türen stattfinden sollten".

Was steht auf dem Spiel?

Der Direktor wies auf die dringenden Probleme hin, die mit den Vorschlägen angegangen werden sollten, z. B. die Beendigung der Ferkelkastration, die Verhinderung der Trennung von Kälbern von ihren Müttern direkt nach der Geburt und die Verhinderung, dass Hühner so schnell wachsen, dass sie im Grunde nicht mehr aufstehen können, weil ihre Beine ihr eigenes Gewicht nicht tragen können.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit stellt fest, dass das Wohlergehen von Nutztieren in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit der Lebensmittelkette steht und dass ein enger Zusammenhang zwischen dem Wohlergehen der Tiere, der Tiergesundheit und lebensmittelbedingten Krankheiten besteht, wobei Stressfaktoren und schlechtes Wohlergehen zu einer erhöhten Anfälligkeit der Tiere für übertragbare Krankheiten führen.

Es sei daran erinnert, dass es in der Europäischen Union keine ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit gibt, da die EU bereits die höchsten Tierschutzstandards der Welt hat.

Moran räumte zwar ein, dass die EU in vielerlei Hinsicht führend ist, betonte aber, dass andere Teile der Welt bestimmte Aspekte des Tierschutzes besser regeln, wie z. B. das Verbot des Exports von lebenden Tieren, auch wenn ihre allgemeinen Tierschutzvorschriften im Vergleich zu denen in Europa verblasst sind.

"Wenn wir wollen, dass die EU weiterhin weltweit führend im Tierschutz ist, brauchen wir diese Vorschläge jetzt", sagte er.