"Nirgendwo sicher": Israels Bombardierung von Gaza dauert unvermindert an

Viele Menschen in Gaza fühlen sich nirgendwo mehr sicher. Die UN-Einrichtungen sind überfüllt.

Die Luftangriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen dauern nach dem Besuch von US-Präsident Joe Biden unvermindert an. Mehr als 3.000 Menschen im Gazastreifen sind bisher getötet worden. Allerdings warten in Israel und in anderen Staaten sehr viele Angehörige auf ein Lebenszeichen, der laut Hamas 199 Menschen, die die Terrororganisation nach Gaza verschleppt hat.

Und militante Palästinenser schießen weiterhin Raketen auf Israel ab.

Kassam-Raketen werden in Richtung Israel abgeschossen Mohammed Dahman/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

An der Grenze zwischen Ägypten und Gaza warten Lastwagen mit Lebensmitteln, Medikamenten und Wasser darauf, einige der eingeschlossenen 2,3 Millionen Menschen erreichen zu können. Die Hälfte derer, die in Gaza leben, sind Kinder.

Keine ruhige Nacht

Die Euronews-Korrespondentin berichtet: "Die Nacht nach dem Besuch von US-Präsident Biden in Israel war nicht ruhig. Israelische Luftangriffe wurden aus dem südlichen Teil des Gazastreifens gemeldet, bei denen Berichten zufolge eine Familie getötet wurde. Außerdem wurden zwei Palästinenser bei Zusammenstößen mit Soldaten im Westjordanland getötet, wo es zu zahlreichen Festnahmen kam.

Nun hat die israelische Armee ihrerseits erklärt, sie habe als Reaktion auf den Beschuss im Norden Israels Ziele der Hisbollah im Südlibanon beschossen.

Zu einer möglichen Bodenoffensive im Gazastreifen gibt es keine neuen Angaben, nachdem der israelische Ministerpräsident Netanjahu gesagt hat, dass die Unterstützung der USA die Gleichung dieses Krieges verändern würde.

"Sie fühlen sich nirgendwo in Gaza sicher"

Zur gleichen Zeit warten 3.000 Tonnen Hilfsgüter am Grenzübergang Rafah auf ägyptischer Seite. Ägypten hat zugestimmt, 20 Lastwagen mit Lebensmitteln und Wasser durchzulassen. Aber die Straße auf der ägyptischen Seite muss repariert werden. Sie wurde durch israelische Luftangriffe in Gaza beschädigt. Außerdem verlangt Israel, dass sichere Zonen für die Lieferung der Hilfsgüter ausgewiesen werden, um zu verhindern, dass die Hamas sich der Hilfsgüter bemächtigt.

Und in der Zwischenzeit stapeln sich eine halbe Million Menschen in den UN-Fakultäten, Vertriebene. Die Einrichtungen sind überfüllt. Und es wird berichtet, dass viele Familien jetzt in ihre Häuser im Norden zurückkehren oder dies in Erwägung ziehen, da sie das Gefühl haben, dass sie in Gaza nirgendwo sicher sind."