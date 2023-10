Giorgia Meloni: Ein Jahr an der Spitze Italiens

Von Ilaria Federico

Euronews hat Fachleute gefragt, wie das erste Jahr der Regierung von Giorgia Meloni zu bewerten ist.

Am 22. Oktober 2022 trat in Rom die rechtsgerichtetste und euroskeptischste italienische Regierung seit 1946 ihr Amt an. Der Sieg der Partei von Giorgia Meloni bei den italienischen Wahlen hatte unter den europäischen Demokratien Besorgnis ausgelöst.

Welches Urteil lässt sich ein Jahr später über die Politik der italienischen Ministerinpräsidentin fällen? Ist es ihr gelungen, ihr neofaschistisches Etikett abzustreifen, insbesondere im Ausland?

Zwischen Neofaschismus und Populismus

„Ich bin das, was die Briten eine 'Außenseiterin' nennen würden. Derjenige, der, um erfolgreich zu sein, alle Prognosen über den Haufen werfen muss. Das will ich wieder tun, alle Vorhersagen über den Haufen werfen". So hatte sich Giorgia Meloni vor dem italienischen Parlament selbst bezeichnet, als sie am 25. Oktober 2022 ihre programmatische Rede vortrug.

„Tatsächlich ist die Vorstellung, dass Giorgia Meloni eine Außenseiterin und demütig ist, falsch", meint Gianfranco Pellegrino, Politikwissenschaftler an der LUISS-Universität in Rom. „Giorgia Meloni ist seit über zwanzig Jahren in der Politik tätig. Sie ist kein Neuling. Aus finanzieller Sicht ist Giorgia Meloni sicherlich keine Proletarierin, da ihr Lebensstandard sehr hoch ist", sagt er. „Also ist selbst das Wort Außenseiterin und das Bild, das es hervorruft, ein rhetorischer Versuch, der auf echten Propagandalügen beruht. Sich als besonders volksnah darzustellen, ist eine rhetorische Vorgehensweise, die typisch für den Populismus ist".

Nach Ansicht von Fachleuten in Bezug auf ihre Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, ihre internationalen Beziehungen und ihre Innenpolitik ist es Giorgia Meloni jedoch nicht gelungen, ihre Nähe zum Volk zu zeigen und sich von dem ihr folgenden neofaschistischen Etikett zu befreien. „Es gab sicherlich einen Versuch, sich vom neofaschistischen Etikett zu befreien. Allerdings scheint mir dieser Versuch nur teilweise gelungen zu sein", so Gianfranco Pellegrino.

Und doch würden Umfragen zufolge, wenn die Italiener heute zur Wahl aufgerufen würden, „Das Bild wäre nicht anders, radikal anders als bei den letzten politischen Wahlen sein. Ich glaube nicht, dass es einen großen Sieg der Linken geben würde", sagt er. Laut einer Swg-Umfrage vom 16. Oktober bleibt die Unterstützung für Melonis Partei Fratelli d'Italia unter den Italienern unverändert, auch wenn die Partei von Giorgia Meloni einen leichten Rückgang zu verzeichnen hat.

Bilanz der Migrationspolitik

„Bei einigen Themen neigt sie dazu, die Identitätsflagge zu schwenken. Die Einwanderung ist ein solches Beispiel. Schließlich kostet sie nicht viel. Feindseligkeit gegenüber Einwanderern zu predigen, ist nicht so kompliziert wie die Renten neu zu bewerten oder die Einkommen zu erhöhen", erklärt Maurizio Ambrosini, der an der Universität Mailand Gesellschaftswissenschaft lehrt.

„Wir wollen die Sicherheit zu einem Unterscheidungsmerkmal dieser Regierung machen", hatte Meloni am Tag des Wahlsiegs betont.

Die Regierung Meloni folgte einem wesentlichen Punkt des politischen Programms von Matteo Salvini, dem Vorsitzenden der Lega, und hatte ihre Absicht bekundet, eine „Seeblockade" zu errichten, um die Ankunft von Migranten an der italienischen Küste zu bremsen. Diese Blockade hätte den ursprünglichen Vorschlag der EU-Marinemission Sophia aufgegriffen, die in ihrer geplanten, aber nie umgesetzten dritten Phase eben die Blockade der Abfahrt von Schiffen aus Nordafrika vorsah.

Diese Maßnahme wurde schließlich nicht durchgeführt. „Sofern wir nicht beschließen, gegen unsere nordafrikanischen Nachbarn Krieg zu führen, scheint das eine Maßnahme zu sein, die kaum durchführbar ist oder mit Kosten verbunden ist, die ernsthaft in Betracht gezogen werden sollten", meint Maurizio Ambrosini.

Meloni selbst sagte kürzlich gegenüber der Presse, dass in Bezug auf die Migrationspolitik „d_ie Ergebnisse sind noch nicht so, wie wir sie uns erhofft_ haben".

Vor zwei Monaten kündigte Meloni die Unterzeichnung eines Abkommens mit Tunesien an. An ihrer Seite standen der tunesische Präsident Saïed, die Präsidentin der Europäischen Kommission Von der Leyen und der niederländische Ministerrpräsident Rutte. Brüssel verpflichtete sich, 900 Millionen Euro an Tunesien zu zahlen, darunter 105 Millionen Euro für die Grenzkontrolle, wenn sich das Land im Gegenzug dazu verpflichtete, den Zustrom von Migranten zu bremsen. „Es_scheint jedoch, dass diese Abkommen nur schwer in die Praxis umgesetzt werden können", so Maurizio Ambrosini. „Das Problem ist, dass ein Großteil der Ausreisenden tunesische Staatsbürger sind, und im Allgemeinen sind die Regierungen der Nachbar- oder Küstenländer eher bereit, zusammenzuarbeiten, wenn es darum geht, den Bewegungsspielraum eines anderen Landes zu unterdrücken, nicht aber die ihrer eigenen Bevölkerung", fügte er hinzu.

Laut den am 19. Oktober 2023 veröffentlichten Zahlen des italienischen Innenministeriums kamen im Jahr 2023 140.898 Migranten an den italienischen Küsten an, fast doppelt so viele wie im Jahr 2022.

Auf der Tagung der EU-Innenminister am 8. Juni in Luxemburg einigten sich die 27 EU-Länder auf ein Einwanderungsabkommen, das die Dublin-III-Verordnung ersetzen und Quoten für die Umsiedlung von Migranten in die verschiedenen europäischen Staaten einführen sollte. „Aber selbst diese Strategie funktioniert nicht, da gerade die osteuropäischen Partner Italiens (Anm. d. Red.: Ungarn und Polen) und diejenigen, die politisch mit den in Italien regierenden Kräften verbündet sind, nicht mitarbeiten und diese Umsiedlungsabkommen auf jede erdenkliche Weise behindern", sagt Maurizio Ambrosini.

Ambrosini zufolge zeigt die Migrationspolitik von Giorgia Meloni eine deutliche Doppelmoral: „Die großzügige Aufnahme der Ukrainer ist ein außergewöhnlicher Fall von Doppelmoral in Bezug auf Einwanderung und Asyl. Flüchtlinge aus bestimmten Kriegsgebieten in Afghanistan, Syrien und aus anderen Ländern im Süden der Welt und in Afrika sind nicht willkommen. Bei ihnen lässt man keine solidarischen Handlungen folgen.Die Ukrainer hingegen gefallen uns".

Und er fasst zusammen: „_Mir scheint, dass es in diesem Jahr Rückschläge bei der Achtung der Menschenrechte und der Solidarität_ gegeben hat. Ich denke dabei auch an die Verfolgung von Vereinen. Ich meine, dass das Dekret Cutro die Möglichkeiten, in Italien Asyl zu erhalten, verringert".

„Andererseits bin ich an einer Öffnung gegenüber Arbeitnehmern interessiert... Mehr Einreisemöglichkeiten aus Arbeitsgründen scheinen eine gute Lösung zu sein, zumal die Unternehmen danach fragen und sie vielleicht zumindest teilweise eine Alternative zu gefährlichen Reisen über das Meer darstellen können. Es muss jedoch eine Politik zur Integration dieser Arbeitnehmer geplant werden".

Ein schwieriges Jahr für die Bürgerrechte

„Die drei wichtigsten Maßnahmen bezüglich Menschenrechten waren die Einführung eines allgemeinen Straftatbestands für die künstliche Befruchtung, die Sicherstellung, dass die Präfekten Kinder, die im Ausland durch Leihmutterschaft geboren wurden, nicht automatisch anerkennen, und die Maßnahmen zur Geburtenrate. Meloni hat ausdrücklich erklärt, dass Frauen mit mehr als zwei Kindern einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Es besteht die Vorstellung, dass die natürliche Familie, die aus heterosexuellen Verbindungen hervorgeht, die Grundlage der Gesellschaft ist, während gleichgeschlechtliche Paare, Alleinerziehende oder Personen, die sich gegen Kinder entscheiden, diskriminiert werden und für den Staat einen geringeren Wert haben", sagte Gianfranco Pellegrino, Politikwissenschaftler an der LUISS-Universität Rom.

Im März leitete die Regierung Meloni Maßnahmen zugunsten der traditionellen Familie ein. Es wurde ein Rundschreiben herausgegeben, in dem die Gemeinden aufgefordert wurden, die Eintragung nicht-biologischer Eltern in Geburtsurkunden von Kindern mit zwei Vätern oder zwei Müttern einzustellen. Dann gab es Widerstand gegen einen Vorschlag für eine EU-Verordnung zu diesem Thema.

In Italien ist die Leihmutterschaft verboten. Das Ergebnis ist, dass viele homosexuelle Paare ins Ausland reisen, um ein Kind zu bekommen. Sobald sie wieder in Italien sind, stellt sich die Frage der Anerkennung ihrer Kinder in den amtlichen Unterlagen, und auch hier treten Schwierigkeiten auf. Es gibt kein Gesetz über die Anerkennung der Verwandtschaft bei gleichgeschlechtlichen Familien, was bedeutet, dass nur der biologische Elternteil anerkannt wird.

Seit einigen Jahren erlaubten einige Stadtverwaltungen, dass bei der Unterzeichnung der Geburtsurkunde im Standesamt die Namen beider Eltern eingetragen werden, was wie eine tatsächliche Anerkennung funktioniert. Meloni untersagte diesen Schritt jedoch.

Meloni meint, dass Frauen mit mehr als zwei Kindern einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. „Es gibt die Vorstellung, dass die natürliche Familie aus einer heterosexuellen Verbindung die Grundlage der Gesellschaft ist", merkt Gianfranco Pellegrino an.

Außenpolitik: zwischen Europäismus und souveränistischer Achse

In den vergangenen zwölf Monaten musste Meloni ihren ursprünglichen Antieuropäismus aufgeben. „Ihr grundlegendes Ziel war es, ein verlässliches Bild zu festigen, das sich von dem unterscheidet, das von den internationalen Medien gezeichnet wurde", erklärte Cecilia Sottilotta, Politikwissenschaftlerin an der Universität Unistrapg

„Die Lage könnte so beschrieben werden: Italien braucht Europa genauso wie Europa Italien braucht. Folglich musste Meloni einen Weg finden, mit den europäischen Institutionen zu arbeiten, und umgekehrt mussten sich die europäischen Institutionen bemühen, mit ihr zu arbeiten".

Giorgia Meloni hat wiederholt die Notwendigkeit betont, die Ukraine während des Krieges zu unterstützen, auch wenn ein Teil ihrer Regierung Bewunderung für Putin bezeugt hat, wie beispielsweise Matteo Salvini.

Auch Melonis Haltung hat sich im Laufe der Zeit verändert. Nach dem Einmarsch auf der Krim durch Moskau im Jahr 2014 sprach sie sich regelmäßig gegen Sanktionen gegen Russland aus und begründete das mit der Notwendigkeit, den italienischen Außenhandel zu schützen.

In einem Fernsehgespräch im Jahr 2022, das vor dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine geführt wurde, betonte sie, wie wichtig es sei, gute Beziehungen zu Putin aufrechtzuerhalten.

„Dennoch ist die Partei_Fratelli d'Italia_unter den drei rechten Parteien sicherlich diejenige, die am wenigsten für Putin ist", kommentiert Cecilia Sottilotta. „_Meloni musste schwierige Zeiten durchstehen, denn wir erinnern uns, als Berlusconi sich sehr deutlich für Putin aussprach, ihn verteidigte und _Selenskyj_angriff. Wir erinnern uns an Salvinis Szene mit dem berühmten T-Shirt, das Putins Gesicht auf dem Roten Platz zeigte. Alles in allem war das eindeutig eine Quelle der Peinlichkeit. Da_Fratelli d'Italia jedoch die Partei war, die in Bezug auf Russland am wenigsten exponiert war, war es für sie recht einfacher, dazu auf Abstand zu gehen."

Am 14. September 2023 machte der rechtsnationale ungarische Ministerpräsident Viktor Orban keinen Hehl daraus, dass er sich freue, seine Freundin Giorgia Meloni wiederzusehen.

Im Laufe dieses Jahres traf sich Meloni auch dreimal mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki.

„**Auf europäischer Ebene bleibt Meloni immer noch Verbündete von Regierungen wie der von Orbán in Ungarn und der von Polen**", stellt Cecilia Sottilotta fest. „Es bleiben also sicherlich grundlegende Unklarheiten bestehen." „Strebt sie danach, eine attraktive Kraft für die Rechte im Allgemeinen zu werden? Das ist durchaus möglich. Um das zu verstehen, werden wir die nächste Europawahl genau beobachten müssen."