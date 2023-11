Unter den 9.200 Toten: Trauer um Journalisten und Familie in Gaza

Trauerfeier für getöteten Journalisten und seine Familie in Khan Younis in Gaza - Copyright Screenshot AFP Video

Trauerfeier für getöteten Journalisten und seine Familie in Khan Younis in Gaza - Copyright Screenshot AFP Video

Von Euronews mit AFP, AP

In Khan Younis in Gaza ist an diesem Freitag der Journalist Mohamed Abu Hatab zusammen mit seiner Familie zu Grabe getragen worden.