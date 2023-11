Der Kreml schürte den Antisemitismus im eigenen Land

Von Aleksandar Đokić

Juristische Grundlagen

Wladimir Putin hat schon lange vor dem Lynchmob, der den Flughafen in Dagestans Hauptstadt Machatschkala stürmte, den Antisemitismus in Russland geschürt, schreibt Aleksandar Đokić.

Islamophobie und Antisemitismus sind seit dem Beginn des Konflikts zwischen der Hamas und Israel weltweit auf dem Vormarsch. Beide gehen auf zwei allgemeine Arten von Rassismus zurück: den Graswurzel-Rassismus, der in der Regel in Teilen der Gesellschaft an der Basis entsteht, und den Top-down-Rassismus, der von den Machthabern und ihren Vertretern verbreitet wird.

Rassismus von oben nach unten ist in der heutigen Zeit undenkbar, da er den grundlegenden moralischen Prinzipien der heutigen demokratischen Gesellschaften zuwiderläuft.

Am anderen Ende des politischen Spektrums instrumentalisieren autokratische Führer häufig bewusst historische Spaltungen in ihren Gesellschaften - einschließlich ethnischer, religiöser, rassischer oder klassenbezogener Spaltungen.

Diktatoren sind bestrebt, von den Spannungen in der Gesellschaft zu profitieren, um zu verhindern, dass sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen gegen ihre Herrschaft zusammenschließen. Autokraten neigen dazu, genau zu wissen, wann und wie sie bestimmte gesellschaftliche Gruppen aufrühren und agitieren können, wenn sie es für nötig halten.

Doch manchmal geraten diese Aktionen außer Kontrolle und führen zu unerwünschten Ergebnissen. Dies war der Fall bei den jüngsten antijüdischen Ausschreitungen - von einigen als Pogrom bezeichnet - auf dem internationalen Flughafen von Dagestan.

Debatte über das Erbe von Selenskyj, um die Rede von "ukrainischen Nazis" zu unterstützen

Seit Beginn der umfassenden Invasion in der Ukraine hat der Kreml nicht davor zurückgeschreckt, Wut und Verachtung gegen Menschen mit jüdischem Hintergrund oder jüdischer Identität im Allgemeinen zu schüren.

Der vorherrschende Diskurs, der von Moskaus Machtzirkeln verbreitet wird, ist von einem zentralen Argument geprägt, das sich folgendermaßen zusammenfassen lässt: "Die Angelsachsen (d. h. der Westen) haben in Kiew eine jüdische Marionette installiert - die nicht einmal im eigentlichen Sinne jüdisch ist -, um den gegenwärtigen ukrainischen Nazismus zu vertuschen."

Diese giftige Vorstellung ist gründlich entlarvt worden, und doch ist es fast genau das, was Russlands Wladimir Putin am 5. September sagte, nur zwei Monate bevor der antisemitische Lynchmob den Flughafen in Dagestans Hauptstadt Machatschkala stürmte.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin spricht mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Brüssel, Oktober 2023 AP Photo/Olivier Matthys

"Westliche Kuratoren stellen an die Spitze der heutigen Ukraine eine Person - einen ethnischen Juden, mit jüdischen Wurzeln, mit jüdischen Ursprüngen. Meiner Meinung nach verdecken sie damit ein gewisses antihumanes Wesen, das die Grundlage, die Basis des modernen ukrainischen Staates ist", sagte Putin.

Mit der angeblichen "Entnazifizierung" der Ukraine als ideologische Grundlage für die Legitimierung der Invasion des Kremls in das Nachbarland hat Putin in der Tat wiederholt die jüdische Identität des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Frage gestellt und sie auch gegen ihn verwendet.

"Ich habe seit meiner Kindheit viele jüdische Freunde. Sie alle sagen: "Selenskyy ist kein Jude, er ist eine Schande für das jüdische Volk" ... Selenskyj ist ein Mann mit jüdischem Blut. Doch mit seinen Taten deckt er diese Neonazi-Monster", sagte Putin Anfang Juni.

Lizenz zum Töten

Am 22. Oktober, eine Woche vor dem Amoklauf auf dem internationalen Flughafen von Dagestan, sagte ein bekannter staatlicher Propagandist, Dmitri Kiselev, im staatlichen Fernsehen, dass "Antisemitismus eine kulturelle Norm für Hunderte von Millionen von Muslimen ist, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Und keine noch so große politische Korrektheit kann daran etwas ändern".

Diese Aussage ist in der Tat sowohl islamfeindlich als auch antisemitisch. Allerdings haben dieselben staatlichen russischen Fernsehsender wie der Kreml ihre latente Islamophobie überspielt, indem sie eine klare Pro-Hamas-Position einnahmen und die Tradition zum Eckpfeiler der Politik machten. Aus diesem Grund konnten diese Art von Nachrichten von einigen im Nordkaukasus - einer traditionell mehrheitlich muslimischen Region - leicht als Legitimation für Hass und als Aufruf zur offenen Jagd auf jüdische Menschen interpretiert werden.

Menschen sitzen neben einem Fernsehbildschirm, auf dem die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin in St. Petersburg übertragen wird, Juli 2023 AP/TASS Host Photo Agency

Es ist auch klar, warum die Anstifter glaubten, die Behörden würden nicht zurückschlagen, und warum sie letztendlich viel nachsichtiger behandelt wurden als beispielsweise russische Kriegsgegner. Warum sollte ein Land, das die Hamas unterstützt und behauptet, Antisemitismus sei "Tradition", sie verfolgen, wenn sie eine antisemitische Kampagne starten? Und handelt es sich bei dieser Aktion nicht im Grunde genommen nur um eine glühende Unterstützung des Staates?

Abgesehen von den offiziellen Verbindungen der russischen Führung zur Hamas ist der Diskurs in den Mainstream-Medien in Russland eindeutig anti-israelisch, seit die Kämpfer der Hamas am 7. Oktober ein Massaker an israelischen Zivilisten organisiert und durchgeführt haben.

In den russischen Staatsmedien gab es keine einzige Erklärung, in der die Hamas als extremistische oder terroristische Organisation angeprangert wurde - nur Aufrufe zu einem unabhängigen palästinensischen Staat und Beschuldigungen gegen Israel, zynisch palästinensische Zivilisten zu ermorden.

Dinge in Brand setzen und die USA beschuldigen

All dies steht im Gegensatz zu verantwortungsbewussten westlichen Führern, Intellektuellen und Medienvertretern, die stets klarstellen, dass die militanten Hamas-Kämpfer einen schrecklichen Gewaltakt begangen haben, und gleichzeitig ihre berechtigte Sorge um den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung zum Ausdruck bringen.

Nur so lässt sich Antisemitismus bekämpfen und eine klare Botschaft an die Gesellschaft senden: Terrorismus ist unter keinen Umständen hinnehmbar, und jede Gewalttat oder Hassrede gegen jüdische Bürger in der demokratischen Welt wird im Einklang mit dem Gesetz streng verfolgt.

Wenn man ein normaler Konsument von Mainstream-TV-Inhalten in Russland wäre, würde man am Ende glauben, dass es in jeder Hinsicht ein patriotischer Akt ist, den Kampf gegen die nominell jüdischen Passagiere eines Fluges aus Tel Aviv aufzunehmen, der in Machatschkala gelandet war.

Bewaffnete Polizeibeamte stehen vor der Hauptsynagoge in St. Petersburg Wache, Oktober 2023 AP Photo/Dmitri Lovetsky

Das bedeutet natürlich nicht, dass Proteste zur Unterstützung Palästinas und der Palästinenser stigmatisiert werden oder werden sollten. Es bedeutet vielmehr, dass es einfach eine klare Trennlinie zwischen der Propagierung des Hamas-Terrors und der Unterstützung der Palästinenser geben muss.

Eine solche klare Linie wurde in den russischen Medien nie gezogen. Stattdessen sendete der russische Staat ein direktes, bösartiges Signal, das seine ohnehin schon sehr antisemitische und intolerante Gesellschaft noch weiter anheizte: "Juden sind Nazis in der Ukraine, und jetzt töten sie absichtlich palästinensische Kinder".

Als normaler Konsument des russischen Mainstream-Fernsehens würde man also glauben, dass es in jeder Hinsicht ein patriotischer Akt ist, den Kampf gegen die nominell jüdischen Passagiere eines in Machatschkala gelandeten Fluges aus Tel Aviv aufzunehmen.

Am Ende gab Putin den USA die Schuld an einer leicht vorhersehbaren Explosion des Antisemitismus in Russland. "Man muss wissen und verstehen, wo die Wurzel des Übels ist, diese Spinne, die versucht, den ganzen Planeten, die ganze Welt, in ihr Netz einzuwickeln", sagte er nach den Ausschreitungen in Dagestan.

Doch die Verantwortung für den Hass liegt ganz klar bei Putin und Russland. Die russische Propaganda dämonisiert die Ukrainer schon seit fast einem Jahrzehnt. Jetzt ist die jüdische Bevölkerung Russlands an der Reihe, stigmatisiert zu werden, so wie es in der Geschichte schon oft der Fall war. Und wenn Putin so weitermacht, wird es am Ende niemanden mehr geben, den er hassen kann.

Aleksandar Đokić ist ein serbischer Politikwissenschaftler und Analyst, der unter anderem für die Novaya Gazeta schreibt. Zuvor war er Dozent an der RUDN-Universität in Moskau.

Wir bei Euronews glauben, dass alle Meinungen wichtig sind. Kontaktieren Sie uns unter view@euronews.com, um Vorschläge oder Beiträge einzureichen und an der Diskussion teilzunehmen.