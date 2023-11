Israel geht inzwischen offenbar davon aus, dass die Hamas ihre militärischen Operationen vor allem von Khan Younis aus leitet.

Kommandozentrale der Hamas in Khan Younis statt Gaza-Stadt?

Während Israel seine Bodenoffensive im Gazastreifen intensiviert, erklärte der ehemalige Ministerpräsident Ehud Olmert gegenüber Euronews, dass sich die unterirdische Kommandozentrale der Hamas in Khan Yunis, einer Stadt im südlichen Gazastreifen, befindet

Er sagte unserer Korrespondentin Shona Murray: "Dort befindet sich das wahre Hauptquartier der Hamas."

"Sie haben die Führung, sie verstecken sich, sie haben die Bunker, sie haben die Kommandopositionen, sie haben die Abschussrampen."

Khan Younis ist die größte Stadt im südlichen Gazastreifen, in die sich die Menschen geflüchtet haben, nachdem sie aufgefordert worden waren, den Norden zu evakuieren. Die IDF haben die Menschen in einigen Städten in der Gegend von Khan Younis gewarnt, ihre Häuser zu verlassen und sich in Schutzräume zu begeben.

Die Bevölkerung von Khan Younis ist von 400.000 Einwohnern auf über eine Million angewachsen, als Hunderttausende den nördlichen Gazastreifen verließen.

Doch keine Kommandozentrale unter dem Al-Shifa-Krankenhaus?

Im ZDF heute journal hat Christian Sievers den israelischen Armeesprecher Arye Sharuz Shalicar gefragt, ob vielleicht doch keine Kommandozentrale der Hamas unter dem Al-Shif-Krankenhaus in Gaza sei. Darauf sagt Shalicar, die Kommandozentralen der Hamas seien "embedded" in zivile Strukturen.