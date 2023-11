EU-Treffen in Pamplona: Was bedeutet Einwilligung zum Sexakt

Von Euronews mit EFE

Die zuständigen EU-Ministerinnen und Minister beraten über sexuelle Gewalt im spanischen Pamplona.

Was bedeutet Einwilligung zu sexuellen Handlungen? Darüber haben die EU-Gleichstellungsministerinnen und -minister im spanischen Pamplona beraten.

Das informelle Treffen war Teil der Verhandlungen über den Wortlaut eines EU-Gesetzes, das festlegen soll, dass jeder Sexakt ohne ausdrückliche Zustimmung eine Vergewaltigung darstellt.

Die spanische Delegierte Ana Redondo sprach über unterschiedliche Formen der Gewalt gegen Frauen.

Ana Redondo, spanische Gleichstellungsministerin: "Gewalt gegen Frauen ist eine der schwerwiegendsten und häufigsten Menschenrechtsverletzungen in unserer Gesellschaft. Sexuelle Gewalt, Frauenhandel, Gewalt in der Partnerschaft, Zwangsverheiratung, weibliche Genitalverstümmelung etc. sind allesamt Ausdrucksformen von Gewalt gegen Frauen, einzig und allein deshalb, weil sie Frauen sind."

In Brüssel fand gleichzeitig eine Demonstration gegen häusliche Gewalt statt. Dieser Samstag ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen.