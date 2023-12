Polen fordert Mobilisierung der Wirtschaft gegen Russland

Auf seiner ersten Auslandsreise hat der neue polnische Außenminister Radoslaw Sikorski in Kiew eine "Mobilisierung der westlichen Wirtschaft" gefordert, um der Ukraine im Krieg gegen Russland helfen zu können.

Polen hat der Ukraine seine Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert. Der neue polnische Außenminister Radoslaw Sikorski bekräftigte, sein Land stehe „in diesem gigantischen Kampf“ auf der Seite der Ukraine. Sikorski besuchte auf der ersten Auslandsreise nach seinem Amtsantritt das von Russland angegriffene Nachbarland.

Er forderte den Westen auf, seine Wirtschaft für den Kampf gegen Russland zu mobilisieren, da die westlichen Länder zusammen wirtschaftlich „20-mal mächtiger“ als Russland seien, der Kreml jedoch „seine Wirtschaft auf Kriegsmodus umgestellt“ habe.

„Wir können nicht zulassen, dass Russland auf der Grundlage einer viel kleineren Wirtschaft mehr produziert. Denn Kriege werden nicht durch taktische Schlachten gewonnen, sondern durch Produktion. Wenn der Westen mobilisiert, habe ich keinen Zweifel daran, wer gewinnen wird, aber wir müssen endlich mit der Mobilisierung anfangen“, erklärte Sikorski.

Als während der gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmitri Kuleba Luftalarm ertönte meine Sikorski: „Das ist der Grund, warum ich hierher gereist bin“.

Kuleba dankte Polen für die während des Krieges geleistete Hilfe und zeigte sich zuversichtlich, dass beide Länder ihre Beziehungen intensivieren werden. „Ich habe Zusicherungen erhalten, dass Polen der Ukraine weiterhin aktiv helfen wird“, erklärte Kuleba nach dem Treffen.

Die Beziehungen der beiden Nachbarländer sind durch die Blockadeaktionen polnischer Fernfahrer an der Grenze belastet.

Der ukrainische Außenminister bezeichnete die Situation als „inakzeptabel und schädlich“. Die ukrainische Regierung kündigte eine Vereinbarung mit der polnischen Seite an, die „einen Plan“ zur Freigabe der Grenze beinhaltet. Polnische Beamte sollen mit den demonstrierenden Fernfahrern „sprechen“, und sie überzeugen, die Blockade aufzugeben. Eine Beendigung der Visafreiheit für ukrainische Fernfahrer, an der sich der Protest entzündet hatte, komme allerdings für Kiew nicht in Frage.

Die Beziehungen zwischen Warschau und Kiew gerieten im vergangenen September in eine tiefe Krise, nachdem die vorherige polnische Regierung einseitig ihr Veto gegen die Einfuhr und Durchfuhr ukrainischer Agrarprodukte durch ihr Hoheitsgebiet verlängert hatte.