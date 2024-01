Dreikönigstag in Europa

Von euronews

Das Fest der Heiligen Drei Könige ist in Europa mit verschiedenen Traditionen verbunden. Es markiert das Ende der Weihnachtszeit.

Papst Franziskus hat in goldfarbenen Messgewändern die jährliche Dreikönigsmesse gefeiert. Das Fest markiert das offizielle Ende der Weihnachtszeit.

In seiner Predigt vor etwa 6.000 Menschen im Petersdom lud der Papst dazu ein, die Heiligen Drei Könige nachzuahmen, die Gott suchten, indem sie ihre Augen zum Himmel erhoben. Den Blick zum Himmel zu richten bedeutet „Sehnsucht nach dem Unendlichen“, auf der Suche nach Gott zu sein, statt „den engen Grenzen der irdischen Dinge“ nahe zu bleiben.

In Rumänien sind eine Reihe von Traditionen und Bräuche mit dem Dreikönigstag verbunden.

Je nach Region des Landes wird die Zukunft im neuen Jahr vorhergesagt, Wasser wird geweiht, Mädchen legen Basilikum unter ihr Kissen, um von ihrem zukünftigen Ehemann zu träumen, und die Männer schwimmen um die Wette, um das vom Priester ins Wasser geworfene Kreuz zurückzubringen.

Der Tradition zufolge wird am Vorabend des Dreikönigstages in rumänischen Häusern ein Mahl ähnlich dem am Heiligabend zubereitet, und niemand rührt das Essen an, bis der Priester eintrifft, um das Mahl zu weihen.

Die Nacht zum 6. Januar ist für Tausende von Kindern in Spanien die wichtigste und magischste Nacht des Jahres. Dann kommen die Heiligen Drei Könige Caspar, Balthasar und Melchior, um ihnen Geschenke zu überbringen. Um sie willkommen zu heißen, werden im ganzen Land Paraden organisiert, die auf Spanisch „Cabalgata“ genannt werden.

In Madrid nahmen 14 Festwagen, 1.500 Menschen, fünf nationale und sieben internationale Theatergruppen, mehr als 200 Höflinge und 15 Fahnenträger an der Dreikönigsparade teil. 1.200 Kilo Süßigkeiten wurden von den Wagen der Könige in die Menge geworfen. An der Parade nahmen auch mehr als 100 junge Musiker der Blue Valley North Marching Band aus Kansas City (USA) teil.

Die Parade ist ein wesentlicher Bestandteil der spanischen Weihnachtstraditionen und einer der magischsten Abende des Jahres für Kinder und Eltern.