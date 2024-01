Während der Ferienzeit war die Angst vor möglichen Terroranschlägen in Europa groß. Aber war sie auch begründet?

Nach Jahren im Verborgenen ist die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) wieder ins Rampenlicht gerückt.

Aus Angst vor Terroranschlägen und Gewalt im Zusammenhang mit dem israelischen Gaza-Krieg haben die europäischen Länder ihre Sicherheitsvorkehrungen in der Weihnachtszeit verschärft. Letzte Woche bekannte sich der IS zu den tödlichen Bombenanschlägen im Iran, bei denen über einhundert Menschen getötet wurden.

Erlebt die einst mächtige Gruppe also ein Comeback?

Unerwarteter "Segen"

Auf seinem Höhepunkt zwischen 2014 und 2015 errichtete der IS sein eigenes Kalifat, kontrollierte große Teile des Irak und Syriens und verübte weltweit tödliche Terroranschläge.

Seitdem sind seine Präsenz und seine Macht drastisch zurückgegangen.

Dennoch bleibt die Gruppe eine Bedrohung, insbesondere im Nahen Osten, in Afghanistan und in Teilen Afrikas.

"Der IS hat sich seit dem Höhepunkt seiner Macht im Irak und in Syrien angepasst und weiterentwickelt, indem er sich bietende Gelegenheiten ergreift und strategisch angreift, um Veränderungen herbeizuführen", erklärte Kate Zimmerman, Doktorandin im Department of War Studies am King's College, London, gegenüber Euronews.

"Der sichere Hafen, den sein afghanischer Zweig genießt, hat es dem IS Khorasan ermöglicht, zu erstarken und nun seinen Terror in die Region zu exportieren, mit dem Bestreben, sich bis in den Westen auszudehnen."

IS Khorasan ist ein Ableger des IS, der in der Region Afghanistan-Pakistan operiert. Er wurde 2015 gegründet, als eine mit ihrer Führung unzufriedene Fraktion der pakistanischen Taliban dem IS die Treue schwor. Die Terrorgruppe ist für ihre Brutalität bekannt und verübt Anschläge gegen Zivilisten, Regierungstruppen und religiöse Minderheiten.

Lorenzo Vidino, Direktor des Programms für Extremismus an der George Washington University in Washingon D.C., erklärte gegenüber Euronews, dass sich seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas viel für die Terrororganisation geändert habe.

"Der IS ist nie verschwunden, aber seit dem 7. Oktober hat er als Herausforderung an Bedeutung gewonnen", sagte er und fügte hinzu, dass der Angriff der militanten palästinensischen Gruppe für den IS ein "Segen" gewesen sei.

"Historisch gesehen hatten wir in den letzten drei bis vier Jahrzehnten in Europa "Blasen" von Anhängern des Dschihadismus als Ideologie. Diese Blasen werden größer und ändern ihre Richtung, wenn ein großes geopolitisches Ereignis eintritt", fuhr er fort - ein Ereignis wie der Krieg zwischen Israel und der Hamas.

Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden entladen den mit einer Flagge bedeckten Sarg eines der Opfer des Anschlags vom Mittwoch, zu dem sich der IS bekannte. AP Photo/Vahid Salemi

Solche seismischen Ereignisse führen oft dazu, dass sich mehr Menschen der dschihadistischen Ideologie anschließen und sich auch die Orte ändern, an die sie reisen und Anschläge verüben.

"Viele Experten denken und befürchten, dass die Ereignisse in Gaza eine neue Welle des Dschihadismus auslösen könnten", sagte Vidino, fügte aber hinzu, dass nichts sicher sei.

"Wenn das passieren sollte, steht es außer Frage, dass der IS dabei eine große Rolle spielen will und wird. Die Gruppe muss zeigen, dass sie immer noch relevant ist und dass all die Rückschläge, die sie in den letzten Jahren erlitten hat, nicht bedeuten, dass sie am Ende ist.

Sie wolle ihre Relevanz beweisen, indem sie Anschläge verübe, fuhr er fort.

"Indem sie das tun, was Terroristen tun, das liegt in der Natur ihres Geschäfts".

Ist Europa in Gefahr?

Obwohl der IS nur noch ein Schatten seiner selbst ist und von den USA und ihren Verbündeten in die Knie gezwungen wurde, ist er nach Ansicht von Vidino immer noch eine "relativ gute Marke".

"Man könnte argumentieren, dass die zentrale Gruppe, die Hauptführung, zwar zu kämpfen hat, dass aber die ihr angeschlossenen Gruppen in der ganzen Welt gut dastehen und Anschläge verüben", sagte er.

"Der Markenname IS zieht immer noch Menschen an".

Man befürchtet nun, dass die Propaganda der Gruppe, vor allem diejenige, die sich auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas bezieht, effektiver sein wird, um Rekruten in Europa zu gewinnen.

"Die Strafverfolgungsbehörden in Europa sind sich einig, dass diese Gruppen versuchen werden, Menschen in Europa zu mobilisieren, um Anschläge zu verüben", so Vidino.

"Ob das nun bedeutet, dass sie Agenten mobilisieren, die operativ mit ihnen verbunden sind, oder ob sie einfach nur zufällige Leute online mobilisieren, indem sie ihre Propaganda nutzen und darauf warten, dass ein einsamer Wolf sich selbst aktiviert, indem sie einfach Leute online radikalisieren - ich denke, es ist beides", fügte er hinzu.

Das Schüren sozialer Spannungen und eines Klimas der Angst ist die Hauptstrategie von Terrorgruppen - und das ist es, was der IS zu tun versucht.

Die Sorgen der Europäer über den Terrorismus beruhen jedoch auf der tatsächlichen Gefahr einer Rückkehr der IS-Anschläge.

Am 31. Dezember verhaftete die deutsche Polizei drei Personen, die verdächtigt wurden, in der Silvesternacht einen Anschlag auf den Kölner Dom geplant zu haben. Die mutmaßlichen Angreifer hatten geplant, das weltberühmte Bauwerk mit einem Auto anzugreifen, wie die Polizei der Stadt mitteilte.

Ein Polizeifahrzeug steht am Samstag, 23. Dezember 2023, vor dem Dom in Köln. Sascha Thelen/dpa via AP

Es wurde festgestellt, dass die Verdächtigen Verbindungen zu einer Person mit angeblichen Verbindungen zum IS haben, die seit dem 24. Dezember in Haft sitzt.

"So ziemlich jede Gruppe, von IS bis Al-Qaida, hat aufgrund des Konflikts in Gaza Drohungen gegen Europa ausgesprochen", sagte Vidino.

Ein IS-Ableger in Afghanistan könne Netzwerke in Europa aktivieren, um Anschläge zu verüben, sagte er.

"Es steht außer Frage, dass der IS sowohl die Fähigkeit als auch die Absicht hat, Anschläge in Europa zu verüben", so Vidino weiter.