Das iranische Staatsfernsehen berichtet, dass mehr als 100 Menschen bei Explosionen während einer Gedenkfeier für den verstorbenen iranischen Oberbefehlshaber Soleimani getötet wurden. Kassem Soleimani war 2020 bei einem US-Drohnenangriff im Irak getötet worden.

Während einer Trauerfeier anlässlich des Todestages des 2020 getöteten iranischen Generals Kassem Soleimani sind nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens am Mittwoch mindestens 103 Menschen durch zwei Explosionen getötet worden. Mehr als 170 Menschen wurden verletzt. Die Zahl der Toten und Verletzten könnte noch weiter steigen.

Vizegouverneur spricht von Terrorattacke

Die beiden Explosionen erschütterten die südliche Stadt Kerman, in der sich das Grab Soleimanis befindet, im Abstand weniger Minuten, wie das Fernsehen weiter berichtete.

Kermans Vizegouverneur Rahman Jalali sprach von einer Terrorattacke, wie der staatliche Rundfunk Irib berichtete. Bisher bekannte sich keine Terrorgruppe zu der Attacke. Laut der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Nournews explodierten "mehrere Gaskanister auf der Straße zum Friedhof".

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sprach in einer Stellungnahme auf der Plattform X von einem Terroranschlag. "Wir sind zutiefst betrübt über die abscheulichen Terroranschläge in der iranischen Provinz Kerman", schrieb er. Dem iranischen Volk sprach er sein Beileid aus.

Tausende Trauernde waren zum Zeitpunkt der Explosion an diesem Ort versammelt. Offiziellen Angaben zufolge wurden manche Menschen nach den Explosionen verletzt, als Panik ausbrach und viele flohen.

Soleimani war einer der mächtigsten Männer im Iran

In Iran wurde am Mittwoch des vierten Todestages Soleimanis gedacht, der am 3. Januar 2020 bei einem Drohnenangriff des US-Militärs im Irak getötet worden war. Soleimani leitete die militärischen Operationen des Irans in der Region und galt unter den Unterstützer:innen des iranischen Regimes als Nationalheld.

Während des Irakkrieges im Jahr 2003 geriet Soleimani erstmals in das Auge der Öffentlichkeit, als die USA seine Ermordung forderte, da er irakische Kämpfer mit Bomben bewaffnete, die sie gegen US-Truppen im Irak einsetzten.

Rund 15 Jahre später war er zum bekanntesten Befehlshaber im Iran und zu einem der mächtigsten Männer im Regime geworden, obwohl er nie in die Politik wechselte.

Nach seiner Ermordung durch einen Drohnenangriff der USA versammelten sich im Jahr 2020 Tausende zu seiner Beerdigung. Als Menschenmassen in den Trauerzug drängten, brach eine Massenpanik aus, bei der mindestens 56 Menschen ums Leben kamen und über 200 verletzt wurden.