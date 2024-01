Demonstrationen in Europa gegen Gazakrieg

In den wichtigsten europäischen Städten gab es Demonstrationen gegen den Krieg in Gaza.

WERBUNG

Rund 3.000 Personen haben in der griechischen Hauptstadt Athen gegen die israelische Militäraktion im Gazastreifen demonstriert. Die Demonstranten versammelten sich in einem Park in der Stadtmitte in der Nähe der US-Botschaft, bevor sie fast drei Kilometer zur israelischen Botschaft marschierten.

Die Demonstranten hielten Transparente hoch und riefen Slogans wie „Free Gaza“.

Einige lobten Südafrika für seinen Schritt, Israel wegen des Krieges vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen.

„Nun, ich denke, dass es ein Teilsieg für Palästina ist. Wir hätten es vorgezogen, wenn der Internationale Gerichtshof einen sofortigen Waffenstillstand gefordert hätte. Aber wir verstehen, dass es wahrscheinlich politische Interventionen gab, die es ihm nicht erlaubten, den Waffenstillstand zu fordern. Allerdings ist es gut, dass Israel wegen Völkermords vor Gericht steht. Das ist ein Schritt auf dem Weg zum Frieden“, meint Eman Qisaoi.

Auch in Madrid fand eine Demonstration statt, bei der dazu aufgerufen wurde, „den Völkermord in Palästina zu stoppen“ und bei der ein „Boykott Israels“ gefordert wurde.