Iran bringt drei Satelliten ins All

Start einer Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Imam Khomeini in der Provinz Semnan, 28. Januar 2024,. - Copyright AP/Iranian Defense Ministry

AP Von Christoph Debets mit

Der Iran meldete am Sonntag, dass er erfolgreich drei Satelliten mit einer Rakete ins All geschossen hat, die in der Vergangenheit mehrfach ausgefallen war. Die Rakete ist Teil eines Programms, das nach Angaben des Westens die ballistischen Raketen Teherans verbessern soll.