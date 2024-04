Haben russische Sicherheitsbehörden einen Anschlag in Dagestan vereitelt?

Von euronews

Mehrere Männer seien festgenommen worden. Doch was hatten die Verdächtigen geplant?

Russische Sicherheitsbehörden wollen einen terroristischen Anschlag in der Region Dagestan vereitelt haben. Am frühen Sonntag seien drei Personen in den Städten Machatschkala (der Hauptstadt der Region) und Kaspijsk festgenommen worden. In Machatschkala seien zwei Verdächtige ohne Komplikationen festgenommen worden. In Kaspisk hätten Rauchgranaten eingesetzt werden müssen.

Ein direkter Zusammenhang mit dem jüngsten Terroranschlag in Moskau wurde von den Behörden nicht erwähnt. Es ist jedoch bekannt, dass zwei der drei Festgenommenen tadschikische Staatsangehörige sind und dass die „Identifizierung der Kriminellen im Rahmen der Verstärkung der Sicherheit nach dem Terroranschlag in den Moskauer Vorstädten“ erfolgt sei.