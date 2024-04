Im Chester Zoo machte ein seltenes Giraffenmädchen seine ersten Schritte draußen in der Sonne und bezaubert dabei die Herzen der Zuschauer.

Im Chester Zoo hat ein Giraffenkind seinen ersten Spaziergang draußen im Gehege gemacht. Sie heißt Edie und ist eine Rothschild-Giraffe.

Die Rotschild-Giraffen werden bis zu 6 Meter groß. Damit sind sie die größten Säugetiere der Erde, wenn es um die Höhe geht. Jetzt ist Edie bereits 30 Kilo schwer und knapp 2 Meter groß. Das Giraffenmädchen freute sich offensichtlich über die frische Luft und die Sonne. Sie raste zwischen den Beinen der erwachsenen Giraffen herum und hob sich auf die Hinterbeine.

Bereit für das Abenteuer

In den letzten paar Wochen hat Edie mit ihrer Mutter Orla und dem Rest der Herde in einem gemütlichen Nestbereich eine Bindung aufgebaut. Bereits wenige Minuten nach der Geburt machte sie ihre ersten Schritte, wie alle anderen Giraffenkinder, brauchte sie aber auch etwas Zeit, um sich auf ihre langen Beine und die Welt um sie herum zu gewöhnen. Jetzt war das Giraffenmädchen stark genug für ihr erstes Abenteuer draußen im Gehege.

Eine bedrohte Giraffenart

Die Geburt von Edie ist eine besonders gute Nachricht für Tierschützer, weil jede Rotschild-Giraffe zu dem Erhalt dieser seltenen Unterart der Nord-Giraffe beiträgt. In ihren natürlichen Lebensräumen in Kenia, Uganda und Sudan kommen Rotschild-Giraffen nur noch sehr selten vor. Viele ihrer Lebensräume sind von Menschen zerstört worden und sie werden auch gejagt, vor allem, weil ihr Fleisch in Afrika gegessen wird. Insgesamt gibt es nur noch rund 2.500 Rotschild-Giraffen in der Welt. Die meisten von ihnen leben in Zoos. Nur 700 gibt es noch in freier Wildbahn, in Naturschutzgebieten in Kenia und Uganda.

Ihren Namen hat Edie von dem Edwardsee in Uganda bekommen. Er gehört zu den Afrikanischen Großen Seen und symbolisiert die Naturschutzbemühungen des Chester Zoos in Uganda.