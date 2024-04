Guterres: Der Nahe Osten steht am Rande des Abgrunds

Von Euronews mit AP

"Es ist an der Zeit, vom Abgrund zurückzutreten", so Antonio Guterres auf einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Israels Kriegskabinett hat eine Antwort auf Irans Angriff vorerst vertagt.

Nachdem der Iran am Wochenende mehr als 300 Drohnen und Raketen auf Israel abgeschossen hat, ruft UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu "maximaler Zurückhaltung" und Deeskalation auf. Der Nahe Osten stehe am Abgrund, sagte er auf einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats am Sonntag.

Der erste direkte Angriff in der Geschichte der Islamischen Republik Iran auf Erzfeind Israel schürt Sorgen vor einem Flächenbrand in Nahost. Auch führende Politiker:innen in der Europäischen Union haben die nächtlichen Angriffe des Irans auf Israel verurteilt.

"Es ist an der Zeit, vom Abgrund zurückzutreten. Es ist von entscheidender Bedeutung, jede Aktion zu vermeiden, die zu militärischen Konfrontationen an mehreren Fronten im Nahen Osten führen könnte", so Guterres.

Die Zivilbevölkerung trage bereits die Hauptlast und zahle den höchsten Preis. "Und wir haben eine gemeinsame Verantwortung, alle betroffenen Parteien aktiv einzubinden, um eine weitere Eskalation zu verhindern."

Alle Drohnen und Raketen, die von Iran und Jemen abgefeuert wurden, konnten nahezu vollständig abgefangen werden.

Israel vertagt Antwort auf Irans Angriff - "Wir sind keine Kriegstreiber"

Israels Kriegskabinett hat eine Antwort auf Irans Angriff vorerst vertagt. Das Kriegskabinett habe bei mehr als dreistündigen Beratungen keinen Beschluss über das weitere Vorgehen gefasst, berichtete die Zeitung Times of Israel. In den kommenden Tagen sollten weitere Gespräche geführt werden.

Israels Präsident Isaac Herzog sagte, Israel sei kein Kriegstreiber. "Das ist wie ein echter Krieg. Das ist eine Kriegserklärung. Wir sind zurückhaltend, weil wir die Auswirkungen kennen. Und weil wir uns mit unseren Partnern beraten haben, erwägen wir alle Optionen, und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir die notwendigen Schritte unternehmen werden, die zum Schutz und zur Verteidigung unseres Volkes erforderlich sind. Wir sind keine Kriegstreiber".

Man wolle Israel weiter unterstützen, aber man wolle keinen Krieg mit dem Iran, heißt es aus dem Weißen Haus. Joe Biden will keine Eskalation des regionalen Konflikts oder einen umfassenderen Krieg mit dem Iran und setze sich persönlich für die diplomatische Seite der Angelegenheit ein, sagte der Sprecher für nationale Sicherheit, John Kirby.