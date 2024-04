Anschlag auf Konzerthalle bei Moskau: Verdächtiger bleibt in Haft

Von Euronews mit AP

Ein Mann, der die Attentäter des Anschlags auf eine Konzerthalle bei Moskau unterstützt haben soll, ist mit seinem Einspruch vor Gericht gescheitert.

Einer der Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau bleibt in Haft. Ein Gericht in der russischen Hauptstadt lehnte den Einspruch des Mannes gegen seine Inhaftierung ab. Er soll eine Wohnung an die vier Angreifer vermietet haben.

Bei dem Anschlag am 22. März waren mindestens 144 Menschen getötet worden. Die Attentäter hatten das Feuer auf das Publikum eröffnet und anschließend die Halle in Brand gesetzt. Sie wurden später auf der Flucht gefasst.

Der IS-Ableger "Provinz Khorasan", der vor allem in Zentralasien anschlagsbereite Männer rekrutiert, beanspruchte den Anschlag für sich.