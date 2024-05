Das Siegertreppchen am dritten Tag der Judo-Weltmeisterschaften - Copyright IJF/Kulumbegashvili Tamar

Von Euronews

Am dritten Tag der Judo-Weltmeisterschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben einige der besten Judokämpfer in den Gewichtsklassen bis 63 Kilogramm und 81 Kilogramm um den Sieg gekämpft. Tato Grigalashvili gewann zum dritten Mal Joanne van Lieshout gewann ihre erste Goldmedaille.