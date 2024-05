Von Euronews

Nach den spannenden Halbfinales trafen schließlich Japan und Spanien schon im siebten Jahr in Folge auf einander im Mixed-Teams-Wettbewerb. Schließlich dominierte Japan auch zum siebten Mal und gewann den letzten diesjährigen Judo-Weltmeistertitel in Abu Dhabi.

Am letzten Tag der Judo-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi haben sich die gemischten Teams gegenüber gestanden. Der Wettkampf ist ein 6-gegen-6-Showdown, der Teamwork beweist. Drei Männer und drei Frauen aus einem Land sind ein Team und treten gegen die anderen Nationen an.

Japan dominiert im Halbfinale

Im Halbfinale traf Japan auf den starken Konkurrenten Usbekistan. Jedoch ging Japan früh durch einen Haltegriff von Mao Arai in Führung.

Kurz deutete ein beeindruckender Ippon von Muzaffarbek Turoboyev auf einen usbekischen Sieg hin. Schließlich gewann aber doch das japanische Team mit vier zu eins und zog in das Finale ein.

Das zweite Halbfinale zwischen Frankreich und Georgien war eher ein knappes Hin und Her – bis schließlich die Weltmeisterin Margaux Pinot und Axel Clerget für Frankreich siegten und das Team ins Finale einzog.

Frankreich vs. Japan zum siebten Mal in Folge

Wie schon bei den vergangenen sechs Weltmeisterschaften standen sich Frankreich und Japan im Finale gegenüber. Bisher gewann Japan immer.

Und auch dieses Jahr ging Japan wieder früh in Führung. Bei den Schwergewichten gewannen Kanta Nakano,Momo Tamaokiund Ryuga Tanaka gewannen alle ihre Kämpfe.

Die frischgebackene Weltmeisterin Margaux Pinot schien kurz den Spieß umzudrehen, bis schließlich doch der Japaner Komei Kawabata Axel Clerget und besiegelte damit den Sieg für Japan – die Japaner sind damit erneut Mixed-Team-Weltmeister.

Das Team konnte es kaum glauben, Momo Tamaoki sagte im Interview: "Es ist erstaunlich, den siebten Sieg in Folge zu erringen!"

Die Goldmedaillen wurden von IJF-Präsident Marius Vizer und CEO von Icona Capital Max-Hervé George, überreicht, die Siegertrophäe vom Präsident der Judo Föderation der Vereinigten Arabischen Emirate Mohammed Bin Thaaloob Alderei.

Damit endet die Weltmeisterschaft in Abu Dhabi und die Fahne wird an das nächste Gastgeberland weitergegeben. 2025 findet die Weltmeisterschaft in Ungarn statt.