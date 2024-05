Von Euronews

Anna-Maria Wagner konnte es "gar nicht glauben". Die 28-Jährige gewann in ihrem WM-Kampf Gold und schaffte die Qualifikation für Olympia in Paris.

WERBUNG

In Abu Dhabi stand am Mittwoch der vierte Tag der Judo-Weltmeisterschaften auf dem Programm.

Im Mittelgewicht der Frauen (bis 70 kg) gab es ein rein französisches Finale. Margaux Pinot konnte den ganzen Tag über mit beeindruckendem Judo überzeugen. Doch auch ihre Landsfrau Marie Eve Gahie war regelrecht ins Finale gestürmt.

Beide Judoka kennen sich gut – so war es eine enge Angelegenheit, die bis in den Golden Score ging. Pinot konterte ihre Teamkollegin hier schließlich mit einem Waza-ari und gewann so die Goldmedaille.

"Ich bin Weltmeisterin, das ist verrückt. Ich habe von diesem Titel geträumt, als ich jünger war, ich habe davon geträumt, Weltmeisterin zu werden, weil es ein großer Titel für mich ist", sagte später eine überglückliche Pinot.

Tajima gewinnt im Golden Score

Im Mittelgewicht der Männer (bis 90 kg) trat der serbische Weltmeister von 2017, Nemanja Majdov, gegen den Japaner Goki Tajima an, der noch weitgehend unbekannt ist. Beide machten in den Vorrunden einen soliden Eindruck.

Auch in diesem Finale ging es in den Golden Score – und es war Tajima, der sich schließlich den Weltmeistertitel sicherte und nun seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat. "Ich will immer gewinnen, aber ich will auch ein Entertainer sein, und das habe ich heute versucht zu zeigen", sagte Tajima.

Gold für Wagner: "Ich habe es!"

Im Finale im Halbschwergewicht der Frauen (bis 78 kg) standen sich zwei starke Judo-Kämpferinnen gegenüber. Anna-Maria Wagner aus Ravensburg zeigte sich in Topform. Doch auch die Italienerin Alice Bellandi wollte ihren ersten Weltmeistertitel. Im Finale behielt die erfahrenere Wagner schließlich die Oberhand und holte sich Gold.

"Ich kann es jetzt noch gar nicht glauben. Die letzten drei Jahre waren so eine Achterbahnfahrt und jetzt wieder vor den Olympischen Spielen. Diese Medaille bedeutet mir sehr viel, es war wieder ein harter Kampf um das Olympiaticket Jetzt kann ich sagen, ich habe es", erklärte die erleichterte Wagner, die vor wenigen Tagen ihren 28. Geburtstag feierte.

In Abu Dhabi geht es eben auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris.

Das war Tag 4 der Weltmeisterschaft. Es warten noch zwei weitere Tage, an denen um WM-Gold gekämpft wird.