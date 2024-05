Künstlichen Intelligenz (KI) steht dieses Jahr auf der VivaTech-Konferenz in Paris im Mittelpunkt. Zu den Rednern gehören Persönlichkeiten wie SpaceX- und Tesla-Gründer Elon Musk.

Von biologisch gedruckten Zellen, die die menschliche Haut nachbilden, bis hin zu Handprothesen, die unsere Bewegungen perfekt imitieren – das sind nur einige Beispiele der künstlichen Intelligenz (KI), die dieses Jahr auf der VivaTech-Konferenz in Paris vorgestellt werden.

Fast 3.000 Aussteller aus 120 verschiedenen Ländern auschen sich auf dem größten Startup- und Tech-Event Europas vier Tage lang aus.

Japan: VivaTechs Land des Jahres

In diesem Jahr steht Japan im Mittelpunkt. Tokio stellt innovative Konzepte vor, die darauf abzielen, das Leben in der Stadt mithilfe von Technologie und künstlicher Intelligenz anpassungsfähiger und nachhaltiger zu machen.

Der Vizegouverneur von Tokio, Manabu Miyasaka, ist der Meinung, dass es angesichts der Neuartigkeit der Technologie noch zu früh ist, um zu sagen, wie es in fünf oder zehn Jahren mit der KI weitergehen wird.

"Ich denke, dass KI als Technologie etwas sehr Neues ist. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, jetzt zu entscheiden, was wir in fünf oder zehn Jahren mit KI machen wollen. Ich denke, wir sollten in Tokio damit beginnen, KI als Instrument der öffentlichen Verwaltung zu nutzen, um sie besser zu verstehen und auch die Vor- und Nachteile zu erkennen. Wir müssen die Technologie verstehen, um sie in der Zukunft optimal nutzen zu können", sagte er in einem Interview mit Euronews.

Das übergeordnete Ziel sei es, ein gründerfreundlicheres Umfeld in Japan, insbesondere in Tokio, zu schaffen, so der Vizegouverneur. Die Hauptstadt will die "startup-freundlichste Stadt der Welt" werden, indem sie die Zahl der Unternehmensgründung in den nächsten fünf Jahren verzehnfachen will.

Etwa 150.000 Besucher werden zu dem Event erwartet. Zu den Renern gehören Persönlichkeiten wie SpaceX- und Tesla-Gründer Elon Musk oder der ehemalige US-Außenminister John Kerry.