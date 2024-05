USA sichern Republik Moldau Unterstützung angesichts russischer Bedrohungen zu

Von Euronews mit AP

US-Außenminister Antony Blinken hat 135 Millionen Dollar Hilfe für Moldau zugesagt, um die Energiesicherheit zu stärken und russische Desinformation zu bekämpfen.

US-Außenminister Antony Blinken hat der Republik Moldau 135 Millionen Dollar an Unterstützung zugesagt. Davon sind 85 Millionen Dollar für die Stärkung der Energieinfrastruktur und 50 Millionen Dollar für die Überholung der Energie- und Landwirtschaftsindustrie sowie zur Bekämpfung von Desinformation vorgesehen.

In einer Pressekonferenz mit Präsidentin Maia Sandu erklärte Blinken: "Ich freue mich, ankündigen zu können, dass wir 85 Millionen Dollar zur Verfügung stellen werden, die Teil dieser 300 Millionen Dollar umfassenden USAID-Bemühungen zur Unterstützung der Energieinfrastruktur sind, um Dinge wie Batteriespeicher zu verbessern. Ebenso wie die Hochspannungsleitungen, für die wir bereits einige Mittel bereitgestellt haben. Das wird Ihre Energieresistenz und Ihr Netz stärken. Auch der Gaskorridor von Griechenland nach Moldau wird Ihnen helfen, sich von russischer Energie unabhängig zu machen."

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs haben die USA der Republik Moldau insgesamt 774 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Die Republik war bisher vollständig von Russland abhängig, was ihre Energieversorgung betrifft.

Blinken erklärte, dass diese neuen Mittel dazu beitragen werden, russische Einmischung zu bekämpfen, freie und faire Wahlen abzuhalten, den Weg in die Europäische Union und die westliche Integration fortzusetzen und mehr wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen.

Moldau beschuldigt Russland, einen hybriden Krieg zu führen

Diese Unterstützung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da Bedenken über die russische Militärpräsenz in der Region Transnistrien in Moldau bestehen. Die moldauische Regierung hat Russland beschuldigt, einen hybriden Krieg durch Wahlbeeinflussung und Desinformationskampagnen zu führen, um die Regierung zu stürzen und die EU-Ambitionen des Landes zu behindern. Russland bestreitet diese Anschuldigungen.

Präsidentin Sandu begrüßte Blinkens zweiten Besuch innerhalb von zwei Jahren als "ein starkes Zeichen der Unterstützung". Sie sagte: "Durch Einheit und mit der Unterstützung unserer Partner werden wir an der Seite unseres Volkes stehen und voranschreiten."

Blinkens Besuch kurz vor dem NATO-Ministertreffen

Georgien, Moldau und der Ukraine werden auf dem NATO-Ministertreffen in Prag am Donnerstag und Freitag auf der Tagesordnung stehen. Dieses Treffen wird das letzte große diplomatische Treffen der Allianz sein, bevor die Führer im Juli zu einem Gipfel zusammenkommen, um den 80. Jahrestag der NATO in Washington zu feiern.

Blinkens Reise, die im Zusammenhang mit dem NATO-Außenministertreffen in Prag organisiert wurde, erfolgt vor dem Hintergrund von Befürchtungen, dass Moldau und Georgien erneuten Bedrohungen aus Russland ausgesetzt sind. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass Russland neue Maßnahmen in Moldau erwägt, wo es 1.500 Soldaten in Transnistrien stationiert hat und hinter anti-westlichen Bewegungen in Georgien steckt, die den moldauischen und georgischen Bestrebungen, der Europäischen Union beizutreten, entgegenwirken.

Beide Länder haben den Kandidatenstatus für den Beitritt zum 27-Nationen-EU-Block.