"Ich habe Angst, dass Putin kommt": Spannungen an der Grenze zu Transnistrien nehmen zu

Yana steht in ihren rosafarbenen Flip-Flops etwa 15 Kilometer von der Grenze zur Republik Moldau entfernt. Sie hat Angst.

Wie andere Menschen in den Städten und Dörfern in der Grenzregion auf der ukrainischen Seite befürchtet sie, dass der russische Krieg in der Ukraine auf Transnistrien übergreifen könnte.

Transnistrien ist eine kleine pro-russische abtrünnige Region zwischen der Ukraine und der Republik Moldau, die beide früher zur Sowjetunion gehörten. Sie hat sich Anfang der 1990er Jahre einseitig für unabhängig erklärt, wird aber von keinem anderen Land der Welt anerkannt. Russland unterhält in der Region ein kleines Kontingent von 1.500 Soldaten, die es als Friedenstruppen bezeichnet.

"Wir sehen hier immer mehr ukrainisches Militär", sagt Lana, 30, die mit ihrem Mann und zwei Kindern in Serby lebt. "Sie sind hier, um uns zu beschützen, und obwohl sie sagen, dass alles in Ordnung sein wird, weiß ich, dass sie aus einem bestimmten Grund hier sind. Ich habe Angst, dass [der russische Präsident Wladimir] Putin irgendwann kommen könnte".

Zuvor hatte ein ranghoher russischer Befehlshaber, Generalmajor Rustam Minnekajew, im April erklärt, dass es Moskaus Ziel sei, die vollständige Kontrolle über die Südukraine und die östliche Donbas-Region zu erlangen und damit Zugang zur Krim - die 2014 von der Ukraine annektiert wurde - und zu Transnistrien zu erhalten.

"Die Kontrolle über den Süden der Ukraine ist ein weiterer Weg nach Transnistrien, wo es eine Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung gibt", sagte Generalmajor Minnekajew.

Ich weiß nicht, wohin wir gehen würden, wenn die russischen Truppen hierher kämen. Wir können nirgendwohin fliehen.

Die Ukraine betrachtet die russischen Behauptungen, dass die Menschen in Transnistrien unterdrückt werden, als einen russischen Versuch, eine Intervention in der Republik Moldau zu rechtfertigen.

Yana sagte Euronews, sie wisse im Moment nicht, was sie tun solle.

Sie könnte evakuiert werden, wenn sich die Lage verschlimmert. Doch das Haus, vor dem sie steht, ist alles, was sie hat und das möchte sie nicht verlassen.

"Ich hätte nie gedacht, dass es gefährlich sein könnte, hier zu leben. Wir hatten immer ein ruhiges Verhältnis zu Pridnestrowien (der andere Name für Transnistrien)", sagte sie. "Ich weiß nicht, wohin wir gehen würden, wenn die russischen Truppen hierher kämen. Wir können nirgendwohin fliehen."

Versucht Russland, die Republik Moldau zu destabilisieren?

Die Befürchtung, dass Russland nach Transnistrien vordringen könnte, hat sich in den letzten Wochen nach mehreren Explosionen in Transnistrien verstärkt.

Die abtrünnige Region, die enge Beziehungen zu Moskau unterhält, erklärte, dass Verwaltungsgebäude wie das Hauptquartier der Staatssicherheit angegriffen worden seien. Außerdem sollen zwei Funktürme und eine Militäreinheit getroffen worden sein.

"Nach vorläufigen Angaben führen die Spuren der Verantwortlichen in die Ukraine", sagte der transnistrische Außenminister Witali Ignatjew der Agentur Interfax.

Kiew hat bestritten, etwas mit den Explosionen zu tun zu haben und behauptet, Russland stecke dahinter.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, Moskau benutze Anschläge unter falscher Flagge - d.h. es wird ein Bombenanschlag verübt, um etwas zu verschleiern und die Schuld jemand anderem zuzuschieben - als Vorwand für einen Angriff auf die Republik Moldau.

"Wir verstehen ganz klar, dass dies einer der Schritte der Russischen Föderation ist", sagte Selenskyj. "Das Ziel ist offensichtlich: die Situation in der Region zu destabilisieren und die Republik Moldau zu bedrohen. Das zeigt, dass, wenn die Republik Moldau die Ukraine unterstützt, es bestimmte Schritte geben wird."

Es gibt auch Spekulationen, dass russische Kräfte in Transnistrien die Ukraine angreifen könnten, um eine weitere Front im Krieg zu eröffnen und die ukrainischen Truppen zu zerstreuen.

"Dies ist insofern eine Möglichkeit, als es zu Putins Strategie passen würde, so viel wie möglich von der ehemaligen Sowjetunion als russische Einflusssphäre wiederherzustellen. Denn sie bildet die Grundlage für Russlands Großmachtstatus", so Stefan Wolff, Professor für internationale Sicherheit an der Universität Birmingham, gegenüber Newsweek.

"Damit das in der Republik Moldau funktionieren kann, braucht Putin eine Landverbindung, die er jetzt möglicherweise herstellen will. Das andere Problem ist natürlich, dass die Russen dafür militärische Fähigkeiten benötigen. Im Moment sieht es nicht so aus, als würden sie große Fortschritte machen, nicht einmal im Donbas.

Sergei Stefan Weichert

"Es macht mir nichts aus, wenn Russland kommt"

Sergej, 60, sitzt an einem kleinen Plastiktisch und trinkt mit seinen Freunden Wodka und Bier vor einem kleinen Kiosk in Otaci, Republik Moldau, etwa 60 Kilometer von Transnistrien entfernt.

Er und seine Freunde haben von den Gerüchten gehört, dass Russland Transnistrien erreichen und möglicherweise in der ganzen Republik Moldau einmarschieren wolle, um einen Teil der ehemaligen Sowjetunion zurückzuerobern.

Es fällt ihnen jedoch schwer, dies zu glauben.

Sie können sich nicht vorstellen, dass Putin ein Interesse an der Republik Moldau hat, die ihrer Meinung nach ein mit Russland befreundetes Land ist.

Sergei, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, ist der Meinung, dass die Ukraine für den Krieg mitverantwortlich ist.

"Es gibt viele Nazis in der Ukraine. Die haben so viel Mist", sagte Sergei und griff damit die russische Darstellung auf - die von Nazismusforschern als russische Propaganda bezeichnet wurde - dass Moskau in der Ukraine interveniert, um das Land zu "entnazifizieren".

Sergei sagt, er habe in der sowjetischen Armee in Afghanistan gedient, und wurde dort verwundet. Als jemand, der den Krieg kennt, sei ein Konflikt das Letzte, was er wolle. Aber, so fügt er hinzu, es wäre nicht schlecht, wenn Russland hier in der Republik Moldau mehr Einfluss hätte, meint er.

Seine Freunde stimmen ihm zu. Die wirtschaftliche Lage in Otaci und der Republik Moldau habe sich insgesamt seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verschlechtert.

In Moldawien sind alle für Russland, nicht für die Ukraine, sondern für Russland.

"Wir helfen so vielen ukrainischen Flüchtlingen hier in Moldawien und geben ihnen alles, und gleichzeitig leiden wir, die moldauische Bevölkerung", argumentiert die 49-jährige Kioskbesitzerin Inna.

"Die Gas- und Strompreise sind gestiegen. Alles ist teurer geworden. Im Winter kann ich nicht einmal mehr die Heizung anstellen."

Alena trinkt gerade ein Bier. Ihr fünfjähriger Sohn Artem sitzt ruhig neben ihr. Sie würde die russischen Truppen hier begrüßen, so die 40-Jährige.

"Ich glaube nicht, dass Russland hierher kommen wird. In der Republik Moldau sind alle für Russland, nicht für die Ukraine, sondern für Russland", sagt sie.

"Aber ich würde es gerne sehen, dass Putin sich in unserer Republik Moldau einmischt und uns mitnimmt. Ich wünschte, ich könnte das erleben."

Transnistrien liegt zwischen der Republik Moldau und der Ukraine. Euronews

Sowjetische Nostalgie

Wolodymyr Fesenko, Vorsitzender des Penta-Zentrums für angewandte politische Studien in der Ukraine, sagt, es sei nicht ungewöhnlich, dass die Meinung der Menschen über Russland nahe der Grenze zu Transnistrien gespalten ist. Das sei ähnlich wie in der Ostukraine vor dem Krieg.

"In der Regel zeigen viele Menschen der älteren Generationen Nostalgie für die Sowjetzeit", sagte Fesenko, Vorsitzender des Penta-Zentrums für angewandte politische Studien in der Ukraine, gegenüber Euronews und bezog sich dabei auf die Einwohner:innen der Republik Moldau.

"Da gibt es eine echte Kluft zwischen den Generationen ist in dieser Hinsicht. Aber nicht nur zwischen den Generationen, sondern auch zwischen den Regionen."

"In den russischsprachigen Regionen ist die Nostalgie für die UdSSR stärker ausgeprägt, während im Westen der Ukraine eine kritische Haltung gegenüber der UdSSR vorherrscht."

Die Nostalgie mancher Menschen für die Sowjetzeit könne oft in Unterstützung für Russland übergehen, auch wenn die beiden sehr unterschiedlich sind.

"Bei den älteren Generationen hat die Nostalgie für die UdSSR vor allem soziale Gründe", fügt er hinzu. "Im sozialistischen System gab es keine großen Einkommensunterschiede, es gab ein System sozialer Garantien, etwas höhere Renten und niedrige Versorgungspreise. Gleichzeitig wissen viele nicht einmal, wie die Rentenkasse aufgebaut ist, und dass in der UdSSR zwei Arbeiter auf einen Rentner kamen, während heute ein Rentner auf einen Arbeiter kommt.

"Viele haben vergessen, dass es zu Sowjetzeiten einen Mangel an vielen Waren gab, sogar an Fleisch und Wurst."

Eine Politico-Umfrage ergab, dass 46 % der Befragten in der Republik Moldau die russische Invasion in der Ukraine als "ungerechtfertigten Angriff" betrachten.

Im Vergleich dazu glaubten 18 % der Befragten der Darstellung des Kremls, dass Russland die Ukraine vom Nazismus befreie.

Liubov Stefan Weichert

"Putin ist ein Verrückter"

Zurück in der Ukraine, in Kodyma, nahe Transnistrien, spricht Euronews mit der 63-jährigen Liubov in ihrem Garten, während ihr Mann den Rasen mäht. Sie ist gerade nach einem Schlaganfall aus dem Krankenhaus zurückgekehrt und genießt die Sonne. Einige Menschen in der Stadt glaubten, dass das Leben hier zu Sowjetzeiten besser war. Liubov selbst hält das für Unsinn.

Die meisten von uns haben zu viel Freiheit genossen, als dass sie jemals wieder zu den Einschränkungen des sowjetischen Lebens zurückkehren könnten.

"Das einzig Gute an der Sowjetunion war die Stabilität. Mit Stabilität meine ich, dass man immer einen Job hatte, aber ansonsten war nichts stabil", sagt Liubov. "Damals hat sich immer jemand um einen gekümmert, aber man war auch sehr arm. Wir hatten keine Autos, jetzt haben wir zwei. Damals konnte man auch nichts sagen. Man war eingesperrt."

"Ich glaube, dass die Leute das vergessen. Und ich glaube, dass Putin dachte, dass wir heute in der Ukraine die gleichen Menschen sind wie in der Sowjetunion, aber das sind wir nicht. Einige glauben vielleicht, dass die Dinge damals besser waren, aber die meisten von uns haben zu viel Freiheit genossen, als dass sie jemals wieder zu den Einschränkungen des sowjetischen Lebens zurückkehren könnten."

Sie sagt, dass die Menschen jenseits der moldauischen und ukrainischen Grenze im Allgemeinen die gleichen sind, die einfach nur Frieden wollen.

Putin sei der einzige, der Krieg wolle, fügt sie hinzu.

"Putin ist einfach ein Verrückter. Ich glaube nicht, dass er hierher kommen wird. Ich bin sicher, dass wir sie zurückdrängen werden. Wir haben niemanden angegriffen. Das war Putin", sagt Liubov.

Sie wird rot im Gesicht, als sie über Putin spricht. Ihr Mann erinnert sie daran, dass der Arzt ihr gesagt hat, sie dürfe nur noch zehn Minuten am Tag fernsehen, weil sie kürzlich einen Schlaganfall erlitten habe . Wenn Sie die Schrecken des Krieges sieht, werde sie immer sehr emotional.

"Du musst mit diesem Interview aufhören", sagte er zu ihr. "Es ist schlimmer für Dich, als Nachrichten zu sehen."