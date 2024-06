Den Umfragen in acht repräsentativen EU-Ländern zufolge wird das nächste Europäische Parlament nach rechts rücken. Dennoch werden die gemäßigten Kräfte ein Wörtchen mitzureden haben, wenn es darum geht, Koalitionen und temporäre Allianzen zu schmieden, um das Parlament funktionsfähig zu machen.

WERBUNG

In den Niederlanden, Irland und der Tschechischen Republik haben die Europäer am Donnerstag und Freitag mit der Stimmabgabe begonnen, während in den übrigen Ländern der Union an diesem Wochenende gewählt wird.

EU elections citizens voting schedule

Laut der Euronews-Superumfrage für acht EU-Länder wird erwartet, dass die gemäßigten Konservativen der EVP eine klare Mehrheit gewinnen werden.

Die Sozialisten werden voraussichtlich die zweitstärkste Kraft werden. Die Liberalen von Renew Europe dürften an dritter Stelle liegen, obwohl sie wahrscheinlich eine beträchtliche Anzahl von Sitzen verlieren werden.

Was die Rechtsextremen betrifft, so werden sie trotz ihres starken Wachstums das neue Europäische Parlament nicht dominieren.

"Die überwiegende Mehrheit der Europaabgeordneten, die nach den Wahlen nach Brüssel kommen, wird weiterhin stark pro-europäisch eingestellt sein. Selbst Delegationen der EKR werden bis zu einem gewissen Grad das Wesen der Europäischen Union nicht in Frage stellen", sagte Tomasz Kaniecki, Analyst des Euronews Polls Centre.

Deutschland

Die EVP in Deutschland wird voraussichtlich ein wichtiges Ergebnis von etwas über 30 % der Stimmen erreichen. Die Rechtsextremen liegen auf dem zweiten Platz, bedroht durch den langsamen, aber stetigen Zuwachs der Sozialdemokraten von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Das Wachstum der AfD ist leicht gebremst, nachdem sie von den Skandalen im Zusammenhang mit den peinlichen Sympathiebekundungen ihres Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, gegenüber den Waffen-SS-Veteranen in Nazi-Deutschland und den Spionageaffären mit China und Russland, in die einige ihrer Mitglieder im Europäischen Parlament während des Wahlkampfs verwickelt waren, betroffen war.

Die Meinungsforscher schließen nicht aus, dass die Sozialdemokraten der SPD (S&D) die Rechtsextremen überholen könnten. Der Abstand zwischen der AfD und der SPD ist noch zu gering, um ihn zu bestimmen.

Die Grünen liegen auf einem enttäuschenden vierten Platz.

Die Liberalen der FDP (Renew Europe) haben an Boden verloren und wurden vom durchschnittlichen Negativtrend der anderen Renew-Parteien in Europa mitgerissen.

Sollten sich diese Hochrechnungen nach der Auszählung der Stimmen bestätigen, wäre das ein ziemlich bitteres Ergebnis für die derzeitige "Ampel"-Koalition aus SPD, FDP und den Grünen. Nur die Sozialdemokraten, könnten dank ihrer langsamen Konsensfindung ein halbwegs akzeptables Ergebnis erzielen.

Das Ergebnis der CDU/CSU (EVP) könnte als relativer und objektiv nachhallender Erfolg der scheidenden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, einem Mitglied der CDU und Verteidigungsministerin in der Regierung von Angela Merkel, angesehen werden.

Latest Euronews Super Poll

Laut einer EU-weiten Übersicht der Umfragen könnten sich die gemäßigten Kräfte gegenüber den Protestwählern durchsetzen.

Auf Länderebene sind die Prognosen für die rechtsextremen Kräfte jedoch immer noch beeindruckend, wie in Frankreich.

Frankreich

Es wird erwartet, dass die Nationale Sammlungsbewegung von Marine Le Pen, einem Mitglied von Identität und Demokratie, einen großen Sieg erringen wird, da sie die soziale Unzufriedenheit der Franzosen ausnutzt.

Es wird erwartet, dass die von Jordan Bardella angeführte RN-Liste fast doppelt so viele Mandate erringen wird wie die Renaissance-Liberalen von Valérie Hayer (Renew Europe). Die Fraktion der Partei von Präsident Emmanuel Macron im Europäischen Parlament wird voraussichtlich eine Wahlniederlage erleiden, prognostizierten die Meinungsforscher.

Macrons Beliebtheit ist aus nationalen politischen Gründen gering. Die Bezugsgruppe des Élysée in Straßburg ist Renew Europe. Die französischen Abgeordneten der Renaissance-Partei waren das Rückgrat der großen Koalition, obwohl sie im Vergleich zu ihren wichtigsten Partnern, der EVP und der S&D, zahlenmäßig in der Minderheit sind.

Der Macronismus wurde von den Gemäßigten in ganz Europa als ein dynamischer politischer Vorschlag angesehen, der die EU nach der Finanzkrise und dem Brexit wiederbeleben konnte, aber den Umfragen zufolge wird dies in der neuen Legislaturperiode kaum wieder der Fall sein.

WERBUNG

Die französischen Sozialisten (S&D) von Raphaël Glucksman erholen sich wie ihre Kollegen in anderen großen europäischen Ländern langsam und behutsam, und sie hoffen immer noch, Renew zu überholen und sich auf dem zweiten Platz einzurichten.

Euronews Super Poll, France

Italien

Krieg und Frieden und die ukrainische Frage werden wahrscheinlich die wichtigsten Themen der nächsten EU-Legislaturperiode sein. Die politischen Kräfte des Europäischen Parlaments werden aufgefordert sein, ihre Differenzen zu überwinden, um diese große geopolitische Herausforderung zu bewältigen, weshalb die Ergebnisse der Europawahlen in Italien für die nächste Legislaturperiode von Bedeutung sind.

Dort wird die rechtsextreme Partei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni voraussichtlich einen großen Sieg erringen. Ihre Brüder Italiens (FdL) sind Mitglied der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR), die die gemäßigten Kräfte unterstützen könnten, um eine funktionale Mehrheit zu schaffen.

Die Meinungsforscher und die "Buchmacher" in der EU-Politik setzen auf den Bruch zwischen der radikalen Rechten der EKR und Le Pens führender Partei Identität und Demokratie.

Sollte es dazu kommen, wird die derzeitige große Zeltkoalition, die wahrscheinlich wiederbelebt wird, die Stimmen der EKR zählen, um das Europäische Parlament funktionsfähig zu machen.

WERBUNG

Die Spitzenkandidaten der EKR sind die FdI von Meloni und die PiS von Kaczyński aus Polen. Beide Parteien sind offen pro-NATO und pro-West. Die EU könnte auf sie zählen, wenn wichtige Entscheidungen zur Ukraine getroffen werden sollen.

Steven Van Hecke, Professor für EU-Politik an der Ku Leuven, erklärte: "Es gibt immer noch eine große Kluft, sogar zwischen der EKR und der Fraktion Identität und Demokratie. Ich würde es daher lieber sehen, wenn die EVP mit der EKR zusammenarbeiten würde, um Deals mit den Sozialdemokraten und den Liberalen auszuhandeln, als wenn diese beiden Deals mit der Identität und der Demokratie machen würden."

Euronews Super Poll Italy

Umfragen sagen voraus, dass die PD (S&D) ihre Werte auf das Doppelte von Salvinis Lega gesteigert hat.

Spanien

Nach Deutschland ist Spanien die zweite Hochburg der EVP bei dieser Wahl. Die gemäßigt-konservativen Kräfte der PP sollen die Wahlen gewinnen. Doch die Sozialisten von Ministerpräsident Sanchez liegen in den Umfragen direkt dahinter, und das Ergebnis ist noch zu knapp.

Die Euronews Super Polls bestätigen, dass die rechtsextreme Partei Vox (ECR) ein recht gutes Ergebnis erzielen wird, allerdings nicht so stark, wie von ihrer Führung und ihren Anhängern erwartet.

WERBUNG

Euronews Super Poll Spain

Die EU-Wähler werden jedoch das Gleichgewicht der Union eindeutig nach rechts verschieben, was sich in den EU-Institutionen widerspiegeln und die Realität in der gesamten Union auf nationaler Ebene beeinflussen wird.

Polen

Polen ist eine politische Besonderheit, denn laut Meinungsforschern sind Mitte-Links und die Linke so gut wie nicht vorhanden. Der Kampf der Giganten in dem mitteleuropäischen Land wird zwischen der Koalition von Ministerpräsident Donald Tusk, KO (EVP), und den Ultrakonservativen der PiS (ECR) stattfinden.

Die PiS-Partei liegt in den Umfragen vor der KO,* doch die Hochrechnungen deuten auf ein knappes Ergebnis hin.