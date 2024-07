Von Euronews mit AP

Spanien schlägt Frankreich in München im Halbfinale der EM 2 : 1

Im ersten Halbfinale der Europameisterschaft in Deutschland schlägt Spanien Frankreich in München 2 : 1 - und la Furia Roja zieht ins EM-Finale ein.

In der ersten Hälfte zeigen die Franzosen, die wegen ihrer mangelnden Angriffe bei den Spielen zuvor kritisiert worden waren, anspruchsvollen Fußball. Kolo Muani erzielt schon in der 9. Minute das erste Tor für die Equipe Tricolore.

Torschütze Lamine Yamal ist "Man of the Match" und erst 16 Jahre alt

Doch die Furia Roja legt dann gleich doppelt nach. In der 21. Minute zeigt Lamine Yamal, der in wenigen Tagen 17 Jahre alt wird, was er kann, und schoss das erste Tor für Spanien an diesem Dienstagabend.

Er ist zum besten Spieler der Partie gekürt worden.

Teenager Lamine Yamal zeigt, was er kann Antonio Calanni/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Vier Minuten später profitiert Dani Olmo von der Verunsicherung der französischen Mannschaft und sorgt für den 2 : 1 Vorsprung für Spanien.

Frankreichs Kapitän Kilian Mbappé zeigt sich trotz gebrochener Nase angriffsstark und spielt in München ohne die Schutzmaske, die ihn bei den vergangenen Partien wohl sehr gestört hatte.

In Deutschland sagten Experten und Fans schon vor dem Halbfinale, dass sie auf einen EM-Sieg Spaniens hoffen, weil dann die deutsche Mannschaft gegen den neuen Europameister verloren hätte.

Nach dem Halbfinale erklärt Olmo, es sei im egal, ob Spanien im Finale auf England oder die Niederlande trifft.