Nach Labour-Sieg: Neuanfang in den Beziehungen EU-Großbritannien?

In Großbritannien gilt ein Sieg der oppositionellen Labour Party unter Sir Keith Starmer als wahrscheinlich. Kommt es danach zu einer Wiederannäherung Großbritanniens an die EU?

Zum ersten Mal seit 14 Jahren könnten die regierenden Konservativen eine Unterhauswahl gegen die oppositionelle Labour-Partei verlieren.

„Ein Sieg der Labour-Partei wäre definitiv ein Fortschritt für die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Die EU wird wissen, dass die Labour-Partei für die weitere Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU gekämpft hat. Sie wissen das, und sie wissen auch, dass die Labour-Partei nicht die gleichen bizarren Feindseligkeiten gegenüber der EU hegt wie die vorherigen Regierungen“, meint Mike Galsworthy von der unabhängigen, parteiübergreifenden Interessengruppe European Movement UK.

Oppositionsführer Sir Keir Starmer hat aber seine Haltung gegenüber der EU verschärft und eine Rückkehr zum Binnenmarkt oder zur Zollunion ausgeschlossen.

„Ich denke, der Grund ist, dass sie keine Dinge benennen wollen, die ein Blitzableiter für Kritik von Konservativen oder von bestimmten Teilen der Brexit-freundlicheren Presse in Großbritannien sein könnten. Ich denke also, dass sie wahrscheinlich noch mehr Ideen in petto haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Partei sich wirklich entschieden hat, welche sie an der Macht verfolgen will. Ich denke, es wird bis zu einem gewissen Grad von der Größe der Mehrheit abhängen, die sie hat. Wenn die Mehrheit kleiner ist als erwartet, nur 20 oder 30 Sitze, sind sie vielleicht weniger bereit, politische Risiken einzugehen“, vermutet Joël Roeland vom Thinktank UK in a Changing Europe am King's College London.

Was die NATO betrifft, ist die Labour-Partei dem Nordatlantischen Bündnis genauso verpflichtet wie die Tories. Labour ist aber auch für einen Sicherheitspakt zwischen Großbritannien und der EU, obwohl die Einzelheiten dazu vage bleiben.

Experten zufolge würde ein Sieg der Labour Party vor allem bedeuten, dass die neue Regierung versuchen wird, ohne Vorbelastungen in die Verhandlungen mit der EU zu gehen und sich in den Verhandlungen mit der EU stärker zu engagieren.

„Ich denke, Labour wird sich wirklich darauf konzentrieren, seine Präsenz in Europa zu demonstrieren, und sie sind eine andere Art von Organisation als die Konservativen. Wenn man sich ihre Rhetorik ansieht, konzentriert sie sich stark auf Treffen, Präsenz und öffentliches Engagement. Darum geht es bei dem Sicherheitspakt eigentlich“, meint Joël Roeland.

Wenn Labour an die Macht kommt, könnte es vor der schwierigen Aufgabe stehen, eine neue Rolle Großbritanniens in der Europäischen Union auszuhandeln. Dabei muss es sowohl die Anforderungen Brüssels erfüllen als auch große Teile ihrer Wählerschaft ansprechen, die ursprünglich für den Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt haben.