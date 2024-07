Von Euronews

Das EM-Finale war für Gareth Southgate das letzte Spiel als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Nun beginnen die Spekulationen um seine Nachfolge.

WERBUNG

Zwei Tage nach dem verlorenen EM-Finale hat Gareth Southgate seinen Rücktritt als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft bekanntgegeben.

Nach Berichten des BBC habe der 53-Jährige in einer Stellungnahme erklärt, es sei ihm "als stolzer Engländer" die "Ehre meines Lebens" gewesen, für England zu spielen und England zu betreuen. Southgate betonte, dass es Zeit für einen Wechsel und für ein neues Kapitel sei. "Es hat mir alles bedeutet, und ich habe alles gegeben."

Die Three Lions hatten am Sonntag in Berlin mit 1:2 gegen Spanien verloren. Auch bei der vorangegangenen EM vor drei Jahren wurde das Team erst im Finale besiegt – damals im Londoner Wembley-Stadion im Elfmeterschießen gegen Italien. Southgate trainierte England seit 2016 und stand bei 102 Spielen an der Seitenlinie. Sein Vertrag sollte noch in diesem Jahr auslaufen.

Wer wird neuer Trainer?

Bereits jetzt kursieren diverse Namen, wer neuer Nationaltrainer werden könnte. Als Kandidaten gelten etwa Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel, aber auch der ehemalige Chelsea-Trainer Graham Potter oder der ehemalige Nationalspieler und Mittelfeldstratege Frank Lampard. Fußballlegende Gary Lineker brachte Ex-Liverpool-Coach Jürgen Klopp ins Gespräch.