Frankreich ist ein politisch gespaltenes Land. Die Unterstüzung für die französische Nationalmannschaft bei der EM aber scheint die Bevölkerung zu einen. Das gilt auch für viele Franzosen, die in Spanien leben.

WERBUNG

In Madrid versammelte sich die französische Gemeinschaft, die in Spanien lebt, gespannt, um das erste Spiel ihrer Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft zu verfolgen. Doch das Sportereignis wurde von politischen Diskussionen überschattet, nachdem der rechtsextreme Rassemblement National in Frankreich die Wahlen gewonnen hatte und die Forderung nach vorgezogenen Parlamentswahlen laut wurde.

Arthur Franzoli, ein Franzose in Spanien, betonte: "Der Sport steht über allen Beziehungen, wie die der Politik."

Mbappé steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt stand zuletzt der Spieler Kylian Mbappé, der die jungen französischen Wähler zur Abwehr des Extremismus aufrief. Arthur Franzoli erklärte weiter: "Er repräsentiert eine Seite Frankreichs, kommt aus den Vorstädten. Ich denke, dass alle Menschen in Frankreich wertgeschätzt werden müssen."

Charlotte Charton, ebenfalls Französin in Spanien, ergänzte: "Das sind Vorbilder. Ich teile ihre Ansichten."

"Unser Ziel ist es, dass unsere Stimme zählt"

Einige Franzosen werden ihre Stimme in der französischen Botschaft in Madrid abgeben. Marine Le Pens Partei hatte bei den Europawahlen über 30 % der Stimmen gewonnen.

Oriane Cosker sagte dazu: "Manche fühlen sich von Rechts und Links im Stich gelassen. Die einzige Option, die sie noch nicht ausprobiert haben, ist die extreme Rechte."

In Spanien gingen nur 28,7 % der registrierten französischen Wähler zur Wahl. Der Rassemblement National erreichte den dritten Platz mit 12 % der Stimmen.

Victor Camus betonte: "Unser Ziel ist es, dass unsere Stimme zählt. Ich habe bei den Europawahlen gewählt, und jetzt sind mehr bereit zu wählen, nachdem sie die Konsequenzen gesehen haben …"

Nicolas Rossignol und seine Kollegen mobilisierten für die neue Volksfront und bemühten sich, mehr Menschen zum Wählen zu bewegen, trotz knapper Zeit.

Die Franzosen stehen vor einer entscheidenden Wahl über die Zukunft ihres Landes, während ihre Nationalmannschaft in der Europameisterschaft weiter voranschreitet. Für einen Moment können die Differenzen in einem gespaltenen Frankreich vergessen werden.