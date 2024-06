Von Liv Stroud

Welche Lieder werden ihnen nach der EM 2024 nicht mehr aus dem Kopf gehen?

WERBUNG

Das Fußballfieber hat bereits die europäischen Städte erfasst, und die Fans erstellen Soundtracks und verhelfen so Künstler zu manchmal plötzlichem Ruhm.

Es ist Sommer. Das Bier fließt in Strömen und die Stimmung ist ausgelassen. Man riecht die aufgestaute, wilde Energie, die, seien wir ehrlich, nach Jahren der Krisen, willkommen ist.

Aber wenn Sie in ein paar Jahren auf den Hype um die Euro 2024 zurückblicken, welches Lied wird Sie dann wieder zum Lächeln bringen?

Euronews Culture hat für Sie eine Liste zusammengestellt, von den Liedern, die Sie bei der UEFA-Europameisterschaft 2024 mitsingen könnten.

"Fire", der offizielle Song

MEDUZA, OneRepublic, Leony - Fire (Official UEFA EURO 2024 Song)

Der Song dieser Europameisterschaft ist ein Sammelsurium aus einem Coldplay-ähnlichen Songtext und Melodieaussetzern. Der Song "Fire" von MEDUZA, OneRepublic und Leony ist nichts Besonderes. Aber das ist bei den offiziellen UEFA-Songs ja immer so. Erinnern Sie sich etwa noch an die Songs der vergangenen Turniere?

Die inoffizielle Hymne von Lovely & Monty

Lovely&Monty - Diese EM 2024 | Offizielles Musikvideo | UEFA Euro 2024

Stellen Sie sich vor. Sie gehen an einem Sommertag in der Nähe des angesagten Stadtteils die Straße entlang und sehen eine ausrangierte Schallplatte, die traurig am Straßenrand liegt. Sie winkt Ihnen zu. Sie gehen zurück in Ihre mit Pflanzen bestückte Wohnung, pusten den Staub von den 1210ern, die Sie seit vier Jahren nicht mehr angeschaut haben und drücken auf Play.

Die Nadel schaltet sich ein und beginnt sich zu drehen. Hoppla, die Musik läuft mit 33 RPM statt mit 45, aber Sie erkennen den klassischen Song von Panjabi MC "Mundian To Bach Ke", der in Ihrer Kindheit ein großer Hit war. Das ist sozusagen das Intro zu Lovely & Monty – "Diese EM 2024", bevor der Gesang einsetzt, der die Vielfalt Deutschlands feiert.

Das Lied hat bereits die Herzen der Nation erobert. Geschrieben von zwei Punjabi-Taxifahrer-Brüdern, die seit den 80er Jahren in Hamburg leben, sorgt es für Sonnenschein in einer ansonsten dunklen und düsteren politischen Landschaft, die über Deutschland zu schweben scheint, seit die rechtspopulistische Partei AfD bei den Europawahlen vor ein paar Wochen den zweiten Platz in Deutschland belegte.

Der Klassiker und Lieblingssong von Markus Söder

Peter Schilling - Major Tom (Völlig losgelöst...)

Der andere Song, der wahrscheinlich in die Stratosphäre der Unsterblichkeit von Fußballsongs aufsteigen wird, ist der Hit "Major Tom" aus dem Jahr 1983 von Peter Schilling.

Inspiriert von Stanley Kubricks "Odyssee im Weltraum", ist dieser Song wie ein Geschenk, das immer wieder auftaucht und im Laufe der Jahre in anderen Fernseh- und Filmhits zu hören war. Es gibt sowohl eine englische als auch eine deutsche Version. Selbst der konservative bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält "Major Tom" für unverzichtbar.

Das Skandallied

Gigi D'Agostino - L'Amour Toujours

Obwohl er bei diesem Turnier nach einem massiven Shitstorm verboten wurde, der entstand, nachdem vornehme Partygänger im Sommer zu Gigi D'Agostinos Hit "L'amour toujours" den Refrain "Ausländer raus" in Sylt skandiert hatten, muss er dennoch erwähnt werden.

Die UEFA hat den eingängigen 90er-Jahre-Klassiker offiziell aus den Stadien verbannt, um die Inklusion zu fördern, aber wenn man dem auf X (ehemals Twitter) kursierenden Foto ungarischer Fußballfans glaubt, die ein "Free Gigi"-Schild in der Hand halten, könnte der Gesang von besonders rüpelhaften nationalistischen gesungen werden.

Indie-Song aus Deutschland

Provinz - Glaubst du

Mit einem Text, der aus "da da da da da" besteht, wurde Provinz "Glaubst Du" zum Eröffnungssong des ersten Spiels zwischen Deutschland und Schottland in dieser Woche gekürt. Es ist okay, sogar neutral. Aber trotz seiner positiven Botschaft und seiner Indie-Ausrichtung ist hat er für viele nicht das Zeug zum Klassiker.