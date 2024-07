Von Euronews mit AP

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, Hodaida sei kein "unschuldiger Hafen" sondern der Haupteinlasspunkt für Waffen des wichtigsten regionalen Unterstützers der Huthis, Iran, in den Jemen.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mehrere Ziele der Huthi im Westjemen angegriffen. Damit reagierte sie auf einen Drohnenangriff, den die Rebellengruppe für sich reklamiert und bei dem am Freitag in Tel Aviv eine Person getötet wurde.

Mehrere "militärische Ziele" seien in der westjemenitischen Hafenstadt Hodaida getroffen worden, teilten die israelischen Streitkräfte mit. Der Angriff sei eine Vergeltung für "Hunderte von Angriffen, die in den letzten Monaten gegen den Staat Israel verübt wurden".

Die von den Huthi geführte Regierung in der Hauptstadt Sanaa erklärte, es seien Öllager und ein Kraftwerk getroffen worden. In der Erklärung hieß es, es habe zivile Opfer gegeben, doch wurden keine Zahlen genannt.

Ein Sprecher der Huthi verurteilte das, was er als "eklatante Aggression" durch Israel bezeichnete.

"Die jemenitischen Streitkräfte bestätigen, dass sie auf diese unverhohlene Aggression reagieren werden und mit Gottes Hilfe nicht zögern werden, die lebenswichtigen Ziele des israelischen Feindes anzugreifen, und bekräftigen ihre frühere Erklärung, das besetzte Gebiet von Jaffa zur unsicheren Zone zu erklären", sagte Brigadegeneral Yahya Saree.

In einer Fernsehansprache am Samstag sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Hodaida sei kein "unschuldiger Hafen", sondern der Haupteinlasspunkt für Waffen des Hauptunterstützers der Huthi, Iran, in den Jemen.

"Wie die Hamas und die Hisbollah sind auch die Huthis ein fester Bestandteil der iranischen Achse des Bösen. Diese Achse arbeitet nicht nur gegen Israel, sondern bedroht den Frieden in der ganzen Welt. Israel erwartet von der internationalen Gemeinschaft, dass sie ihre Bemühungen gegen den Iran und seine Stellvertreter verstärkt, die iranische Aggression eindämmt und die internationale Schifffahrtsfreiheit schützt", sagte Netanjahu.

Der israelische Militärsprecher Flottillenadmiral Daniel Hagari erklärte, der Angriff auf Hodaida sei eine rein israelische Aktion gewesen, an der keine anderen Parteien beteiligt gewesen seien.

"Die Angriffe der Huthi sind ein Akt der Aggression, ein Verstoß gegen das Völkerrecht und eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit. Heute hat Israel seine Maßnahmen zur Selbstverteidigung gegen diese Angriffe verschärft", sagte Hagari.

Die israelischen Angriffe sind vermutlich die ersten auf jemenitischem Boden seit Beginn des Krieges mit der Hamas im Oktober und drohen, eine neue Front in der Region zu eröffnen, da Israel gegen Stellvertreter des Irans kämpft, darunter die Hisbollah im Libanon und verstreute Milizen in Syrien.

Der Angriff am Samstag erfolgte, nachdem die Huthis die Verantwortung für einen Drohnenangriff übernommen hatten, der am frühen Freitagmorgen einen Teil des Zentrums von Tel Aviv in der Nähe der US-Botschaft getroffen hatte.

Dabei wurde ein 50-jähriger Mann getötet, der vor kurzem aus Weißrussland nach Israel gezogen war, 10 weitere Personen wurden verletzt.

Während des neunmonatigen Gaza-Krieges haben die Huthis wiederholt Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert und erklärt, dies geschehe aus Solidarität mit dem palästinensischen Volk.

Aus demselben Grund hat die Gruppe auch Schiffe im Roten Meer ins Visier genommen, die nach ihrer Auffassung mit Israel in Verbindung stehen, aber die meisten der getroffenen Schiffe haben wenig oder nichts mit Israel zu tun.