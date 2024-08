Von Euronews mit AP

Ein französisches Kriegsschiff hat 29 Menschen von einem Öltanker im Roten Meer gerettet. Bei der Besatzung handelte es sich größtenteils um Russen und Filipinos. Der Öltanker war mehrfach - vermutlich von den jemenitischen Huthi-Rebellen angegriffen worden.

Ein französischer Zerstörer hat 29 Seeleute von einem Öltanker gerettet, der im Roten Meer wiederholt angegriffen wurde, teilten die Behörden am Donnerstag mit.

Es wird vermutet, dass die Huthi-Rebellen aus dem Jemen den Angriff auf den Öltanker Sounion durchgeführt haben. Es ist seit Wochen der schwerste Angriff im Roten Meer. Seit Monaten verfolgen die Huthi-Rebellen eine Kampagne gegen Schiffe mit Verbindungen zu Israel. Sie greifen Schiffe im Roten Meer an und unterbrechen somit die wichtige Handelsroute durch den Suezkanal.

Die Sounion liegt jetzt im Roten Meer vor Anker und treibt nicht mehr, wie die Operation Aspides der Europäischen Union mitteilte. Es war jedoch nicht klar, ob das Schiff noch in Flammen stand. Die Besatzung des Schiffes bestand aus Filipinos und Russen.

Militärbeamte nannten den Namen des an der Rettung beteiligten französischen Zerstörers nicht.

Angriff mit Handfeuerwaffen

Bei dem Angriff am Mittwoch eröffneten Männer auf kleinen Booten zunächst das Feuer mit Handfeuerwaffen etwa 140 Kilometer westlich der von Rebellen gehaltenen jemenitischen Hafenstadt Hodeida, teilte das United Kingdom Maritime Trade Operations Center des britischen Militärs mit.

Vier Geschosse hätten auch das Schiff getroffen, hieß es weiter. Es war nicht sofort klar, ob damit Drohnen oder Raketen gemeint waren.

Die Huthis übernahmen nicht sofort die Verantwortung für die Angriffe, es kann Stunden oder sogar Tage dauern, bis sie sich zu ihren Angriffen bekennen. Sie bestätigten jedoch US-Luftangriffe in Hodeida, bei denen nach Angaben des Zentralkommandos des US-Militärs ein Boden-Luft-Raketen- und Radarsystem der Huthis zerstört wurde.

Angriffe, um Israels Krieg zu beenden

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen im Oktober vergangenen Jahres haben die Huthis mehr als 80 Schiffe mit Raketen und Drohnen beschossen. Dabei haben sie ein Schiff gekapert und zwei Schiffe versenkt, wobei auch vier Seeleute getötet wurden.

Andere Raketen und Drohnen wurden entweder von einer US-geführten Koalition im Roten Meer abgefangen oder haben ihr Ziel nicht erreicht.

Die Rebellen behaupten, dass sie Schiffe mit Verbindungen zu Israel, den Vereinigten Staaten oder dem Vereinigten Königreich angreifen, um ein Ende des israelischen Krieges gegen die Hamas im Gazastreifen zu erzwingen. Viele der angegriffenen Schiffe haben jedoch wenig oder gar nichts mit dem Konflikt zu tun, darunter auch einige, deren Zeil der Iran ist.

US-Maßnahmen wegen iranischer Drohungen gegen Israel

Da der Iran wegen der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran mit Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel droht, wies das US-Militär die Flugzeugträgerkampfgruppe USS Abraham Lincoln an, schneller in das Gebiet zu fahren. Am frühen Donnerstag teilte das Zentralkommando des US-Militärs mit, die Lincoln habe die Gewässer des Nahen Ostens erreicht, jedoch ohne nähere Angaben zu machen.

Die USA haben auch das Lenkraketen-U-Boot USS Georgia in den Nahen Osten beordert, die Flugzeugträgerkampfgruppe USS Theodore Roosevelt war im Golf von Oman.

Weitere F-22-Kampfjets sind in die Region geflogen, und die USS Wasp, ein großes amphibisches Angriffsschiff mit F-35-Kampfjets, befindet sich bereits im Mittelmeer.