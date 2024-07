Copyright Andrii Marienko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Andrii Marienko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Russland hat in der Nacht Charkiw und die umliegenden Gemeinden beschossen. - Copyright Andrii Marienko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Russland hat in der Nacht Charkiw und die umliegenden Gemeinden beschossen. - Copyright Andrii Marienko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Russland hat in der Nacht Charkiw beschossen. Kiew will seine Raketenproduktion verstärken. Indes führt Moskau schon zum zweiten Mal in diesem Monat Atomwaffenübungen durch.