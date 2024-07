Alle mit Ohrbandagen: Neuer Modetrend der Trump-Fans

Es gibt einen neuen Modetrend unter den MAGA-Leuten auf dem RNC: Ohrbandagen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird am Donnerstag auf dem Republikanischen Nationalkongress (RNC) seine Rede halten, mit der er als Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei um Unterstützung wirbt.

Trump wurde am vergangenen Wochenende während seiner Rede auf einer Kundgebung in Pennsylvania verwundet. Eine Kugel - abgefeuert offenbar vom 20-jährigen Thomas Matthew Crooks - verletzte sein rechtes Ohr. Bei dem Attentat kam ein Teilnehmer der Kundgebung ums Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt, und schließlich wurde Crooks von einem Scharfschützen des US-Geheimdienstes am Tatort erschossen.

Nach dem Angriff haben viele MAGA-Fans einen neuen Trend für sich entdeckt.

Mehrere Anhänger trugen beim RNC in Milwaukee, Wisconsin, weiße, rechteckige Verbände an ihren rechten Ohren - in Anlehnung an Trump, der bei seinem Auftritt auf dem Parteitag einen ähnlichen Verband trug.

Ohrbandagen als Zeichen der Solidarität

Die Mitglieder der RNC-Delegation aus Arizona erklärten, dass sie die Ohrverbände als Tribut und Zeichen der Solidarität trugen, und einige Unterstützer sagten, dass diese neue Modeerscheinung eine Möglichkeit für ihn sei, zu zeigen, "wie sehr wir ihn lieben".

Die eigenen Versionen des Wundverbands reichen von weißen Stoffen über Wattepads bis hin zu gefalteten Papierstücken.

Trump supporter in Milwaukee wearing a bandage over his ear with the words "fight, fight, fight" Spencer Platt/Getty Images

Trump supporter wearing a cowboy hat and a "bandage" Andrew Harnik/Getty Images

Joe Neglia, ein Delegierter aus Arizona, sagte, sein "Verband" sei "der neueste Modetrend".

Im Gespräch mit CBS News fügte er hinzu: "Jeder auf der Welt wird sie bald tragen".

Neglia sagte auch zu Fox News: "Gestern, als er hereinkam und es diesen Ausbruch von Liebe im Raum gab, dachte ich, was kann ich tun, um die Wahrheit zu ehren? Was kann ich nur tun? Und dann sah ich den Verband und dachte: Das kann ich tun. Also habe ich es einfach angelegt, um Trump zu ehren und um meine Sympathie mit ihm und meine Verbundenheit mit ihm auszudrücken."

Er fügte hinzu: "Es gibt eine männliche Version und eine weibliche Version... denn es gibt nur zwei Geschlechter."

Ray Michaels, ein weiterer Delegierter aus Arizona, sagte gegenüber AP: "Wir haben erkannt, dass dies eine Tragödie war, die niemals hätte passieren dürfen, und wir wollen [Trump] wissen lassen, dass wir das mit ihm durchmachen."

Der texanische Delegierte Jackson Carpenter gab der Washington Post eine andere Sichtweise auf die trendigen Bandagen: "Wir brauchen ein Symbol dafür, dass politische Gewalt in Amerika nicht akzeptabel ist."

A Trump supporter points to her "bandaged" ear on the second day of the RNC on 16 July in Milwaukee Andrew Harnik/Getty Images

Der Verband hat Trump-Anhänger aufgeschreckt, die wiederholt erklärt haben, dass sein Überleben auf "göttliche Intervention" zurückzuführen sei - etwas, das Trump auch nach der Schießerei gesagt hat, indem er erklärte, dass "es allein Gott war, der das Undenkbare verhindert hat."

"Fight, fight, fight"

Die Ohrbandagen reihen sich in mehrere andere Trends ein, die das Attentat zum Anlass nehmen, das Attentat zu kritisieren: Der Ruf "fight fight fight" ist ein weit verbreiteter Trend, ebenso wie eine Fülle von Merchandising-Artikeln, die Trump als Überlebenden darstellen und das inzwischen berühmte Bild der Schießerei auf der Kundgebung zeigen.

Trump t-shirts following the assassination attempt AP Photo/Wayne Parry

Jeder Versuch, die Ohrbandagen zu kritisieren oder sich über den Vorfall lustig zu machen, wurde jedoch mit großer Häme aufgenommen - wie Star Wars-Schauspieler Mark Hamill bald herausfand, als er das folgende Bild und den folgenden Kommentar auf X postete.

"Erstes Auftauchen eines lächerlich überdimensionierten Ohrverbands, der vor heute Abend offenbar nicht nötig war."

Die Reaktion zog viel Kritik im Internet nach sich:

Auch gegen die Comedy-Rockband Tenacious D gab es eine Gegenreaktion, die zeigt, dass politische Witze nicht willkommen sind. Sie haben den Rest ihrer Welttournee "und alle zukünftigen kreativen Pläne" abgesagt, nachdem eines der Bandmitglieder, Kyle Gass, auf der Bühne seinen Geburtstagswunsch geäußert hatte: "Verpassen Sie das nächste Mal nicht".

Mehrere Late-Night-Shows, die sich auf politische Comedy spezialisiert haben, änderten ihre Pläne nach dem Attentat. Die Daily Show von Comedy Central sagte ihre Montagssendung ab und plante, diese Woche vom Parteitag der Republikaner in Milwaukee zu senden. Ihr Gastgeber Jon Stewart und seine Kollegen Seth Meyers und Stephen Colbert hielten düstere Monologe.

Wann ist Scherzen wieder erlaubt?

"Es ist nie zu früh, es sei denn, es ist nicht lustig", erklärte Alonzo Bodden, seit 31 Jahren Stand-up-Komiker, am Mittwoch in einem Telefoninterview mit AP. Er ist kein Trump-Fan, sagte aber, dass Komödianten "es immer lustig machen werden, egal was passiert. Das ist es, was wir tun. Das ist es, wie wir kommunizieren".

"In diesem Fall ist Donald Trump eine solche Figur, und die Tatsache, dass er nicht getötet wurde, hat sofort zu Witzen geführt", sagte Bodden. "Und ich glaube nicht, dass es ihm etwas ausmacht. Er ist einer dieser Menschen, für die es ein Gewinn ist, wenn man über ihn spricht."