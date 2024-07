Von euronews

Wasserrationierung in 6 Bezirken in Rumänien: "Es gibt kein Wasser!" Tausende Menschen haben nur wenige Stunden pro Tag Zugang zu Wasser und selbst das ist nicht immer der Fall.

In mindestens 6 Bezirken Rumäniens, Constanța, Alba, Dolj, Iași, Prahova und Gorj, wird das Wasser rationiert. Tausende Menschen haben nur wenige Stunden pro Tag Zugang zu Wasser und selbst das ist nicht garantiert.

Der Wasserverbrauch steigt während der heißen Jahreszeit um das Dreifache, sagen Fachleute.

Gheorghe aus dem Dorf Cotnari, klagt: "Wie Sie sehen können, haben wir kein Wasser. Es wurde versprochen, dass es zwischen 6 Uhr morgens und 9 Uhr morgens eingeschränkt wird. Aber es kommt nichts, kein einziger Tropfen."

Wenig Regen in den vergangenen Jahren und anhaltende Trockenheit

Angesichts der Rationierung versuchen manche Menschen Brunnen zu graben, um doch noch Wasser für sich und ihre Tiere zu bekommen.

Gheorghe erzählt: "Seit 2002 habe ich drei Brunnen gebaut, und ich habe immer noch kein Wasser. Jetzt, bei der vierten Investition, haben wir aus ihnen geschöpft. Nur um Wasser zu haben. Aber sehen Sie, ich bin immer noch ohne Wasser."

Seine Nachbarin organisiert sich so gut sie kann: "Ich habe zwei Eimer Wasser plus zwei Fünf-Liter-Kanister im Bad, wenn ich kein Wasser mehr habe, steige ich ins Auto und fahre Wasser holen. Früher hatten wir dieses Problem nicht, aber im Sommer... Im letzten Sommer war es auch so, aber nicht so wie jetzt."

Diejenigen, die einen Brunnen haben, sehen, wie der Wasserspiegel sinkt und es schwierig wird, auch nur einen Eimer sauberes Wasser zu schöpfen. Viele Menschen haben sich an die örtlichen Behörden gewandt, die sie täglich mit Wasser versorgen.

Valeriu erklärt: "Mit dem Karren brauchen wir zwei bis zweieinhalb Stunden, und wenn wir nachfüllen, bildet sich eine Schlange."

Angesichts der extrem hohen Temperaturen zählt jeder Tropfen Wasser.